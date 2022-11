Putnica pobjesnila jer je nisu pustili na let: Popela se preko pulta i bacala stvari, fizički napala djelatnika

Bijesna putnica fizički je napala djelatnika aviokompanije Emirates koji je radio na check-inu u zračnoj luci u Meksiku, i to nakon što je propustila svoj let.

Cijeli incident je i snimljen 1. studenog te pokazuje putnicu koja udara i lupa zaposlenika, a potom uništava i inventar u zračnoj luci.

U jednom trenutku se i popela preko pulta iza kojeg je bio djelatik te počela bacati stvari i vikati, prenosi Independent.

An infuriated passenger took her anger out on check-in staff at a Mexico airport after allegedly missing her flight.



She was prevented from boarding as she arrived late to the check-in counter with an expired passport, according to an airline spokesman pic.twitter.com/Gi30PDrAFo