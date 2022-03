Ovaj vikend čeka nas iznadprosječno toplo vrijeme. Vakula otkrio do kada će trajati

I sljedeći dani - sve do utorka - nastavljaju se sunčanim i danju iznadprosječno toplim vremenom, gdjekad čak primjerenim kraju travnja, pa čak i početku svibnja, pri čemu će i jutra biti sve manje hladna. Kao da žele anulirati negativno odstupanje od prosjeka srednje temperature zraka dosadašnjeg dijela mjeseca. I pritom nam omogućiti ne samo jedan od najsunčanijih ožujaka u povijesti mjerenja, nego na žalost - u mnogim mjestima i najsuših. Južina početkom novoga tjedna najava je oblačnijeg i promjenjivijeg razdoblja, tijekom kojeg će vrlo vjerojatno, ali još ne i sigurno, u većini krajeva pasti barem malo kiše, na Jadranu i područjima uz njega i obilnije, praćene jakim i olujnim jugom, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

I u subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu vedro, te ujutro svježe, mjestimice i hladno, uz najnižu temperaturu zraka od -1 do 2 °C, pri tlu ponegdje i oko -5 °C, a poslijepodne uglavnom 20 ili 21 °C. Iznadprosječno topla poslijepodneva nastavljaju se i u središnjoj Hrvatskoj, također uz sunce i vedrinu te slab vjetar. Ujutro će temperaturni "minusi" biti rijetki, osim, naravno, pri tlu, ali će ranoraniocima ponovno dobro doći višeslojna odjeća. Poslijepodne pak kratki rukavi. More s temperaturom od 11 do 14 °C onemogućavat će znatniji porast temperature zraka uz obalu sjevernog Jadrana, ali već samo malo dalje od obale tijekom vedrog poslijepodneva sa slabim vjetrom bit će oko 21 °C, u gorju malo svježije. U noći i ujutro osjetno hladnije, u kotlinama između -4 i -1 °C. I to na 2 metra visine. Pri tlu i niže. Treba upozoriti i na mogućnost lokalno jake bure podno Velebita u noći i ujutro. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije mirnije, uz malo valovito more, te i dalje stabilno, premda ne i vedro kao danas. No, rijetke visoke oblake vjerojatno mnogi neće ni primijetiti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11 °C, na kninskom i sinjskom području i samo oko -2 °C, a najviša poslijepodnevna za posljednji tjedan ožujka visokih od 19 do 22 °C. I na jugu Hrvatske razmjerno toplo i sunčano, uz samo ponegdje visoke oblake, te slab vjetar ili čak tiho te mirno ili malo valovito more, piše Vakula.



Slijede oblačniji dani, uz sve zamjetniju južinu

Sljedećih će dana - uz jugo - na Jadranu biti većinom vjetrovitije te oblačnije, najprije uz visoke oblake, koji u nedjelju još neće odviše zaklanjati Sunce, zatim i niže, s kojima će se tijekom ponedjeljka povećavati vjerojatnost za kišu - do utorka samo gdjekoju kap, zatim i zamjetniju. Podjednako i u krajevima uz Jadran, dok će se u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj do utorka zadržati sunčano. Uz poslijepodnevnu toplinu mnogima bi se moglo učiniti da je kraj travnja ili početak svibnja, a i jutarnja temperatura zraka bit će u porastu.

Video: Pogledajte video spektakularnog spajanja mosta Ston