Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MASOVNI UVOZ RADNE SNAGE

Počela potraga za sezoncima: 'Plaće su konkurentne, osigurani su smještaj i prehrana, ali posao je zahtjevan'

Autor
Vedran Balen
06.03.2026.
u 06:04

Prema procjenama iz sektora, ove će godine turizmu trebati oko 5000 sezonaca više nego lani

Turizam će ove godine ponovno ovisiti o stranim radnicima – i to više nego ikad prije. Hrvatskom Jadranu u ljetnoj sezoni 2026. trebat će oko 65.000 sezonskih radnika, a domaće tržište rada neće uspjeti pokriti ni četvrtinu tih potreba. Procjene govore da će čak oko 50.000 sezonaca stići iz inozemstva, ponajviše iz susjednih zemalja, ali i s udaljenih tržišta poput Filipina. Poslodavci su svjesni problema i počeli su s regrutacijom već početkom godine, no kronični nedostatak domaćeg kadra ostaje glavna boljka hrvatskog turizma. Udio stranih radnika bit će znatan upravo zato što jednostavno nema dovoljno domaćih kandidata za zanimanja poput kuhara, konobara, sobarica, recepcionara i drugih turističkih profila.

Ključne riječi
posao strani radnici Hrvatski turizam radna snaga sezona

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ivankodil
Ivankodil
07:20 06.03.2026.

Kako će sad srpski radnici dolaziti odraditi sezonu kad nas je prva usna Balkana proglasio nesigurnom zemljom

TH
TheSlave80
07:06 06.03.2026.

Neka neka radnici iz Azije barem znaju sta je usluga - ne znaju Hrvatski al drazi mi je 100x filipinac nego nad@kani, neljubazni hercegovac.

AN
Anteo
06:50 06.03.2026.

Plače su tako jako konkurentne da je sezoncima isplativije otiči u Njemačku nego raditi u Hrvatskoj. Zato nikada nema dovoljno sezonskih radnika.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!