Počela potraga za sezoncima: 'Plaće su konkurentne, osigurani su smještaj i prehrana, ali posao je zahtjevan'

Turizam će ove godine ponovno ovisiti o stranim radnicima – i to više nego ikad prije. Hrvatskom Jadranu u ljetnoj sezoni 2026. trebat će oko 65.000 sezonskih radnika, a domaće tržište rada neće uspjeti pokriti ni četvrtinu tih potreba. Procjene govore da će čak oko 50.000 sezonaca stići iz inozemstva, ponajviše iz susjednih zemalja, ali i s udaljenih tržišta poput Filipina. Poslodavci su svjesni problema i počeli su s regrutacijom već početkom godine, no kronični nedostatak domaćeg kadra ostaje glavna boljka hrvatskog turizma. Udio stranih radnika bit će znatan upravo zato što jednostavno nema dovoljno domaćih kandidata za zanimanja poput kuhara, konobara, sobarica, recepcionara i drugih turističkih profila.