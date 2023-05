Ovaj oglas za apartman na moru je hit: 'Ja bih ovo unajmila samo radi oglasa. Svaka čast'

Zanimljiv oglas osvanuo je u Facebook grupi Apartmani Hrvatska gdje je jedan Dalmatinac odlučio svoje apartmane iznajmljivati samo Hrvatima i to po puno povoljnijim cijenama nego što su trenutačno na tržištu. Oglas prenosimo u cijelosti:

- Ma ja ove godine iznajmljujen samo domaćim ljudima apartmane, iman jednog za 2, jednog za 3 i jednog za 8 osoba. Pošto su cijene se sve napumpale ka luftići prije plaže, pošto je deset deka zimske 15 kuna na akciji, pošto je mliko skupo ko da ga muzu iz Zlatnog Teleta, pošto si nekad za 1500 kuna moga kupit dobru biciklu, a sad nemoš nikakvu, pošto san vidija u jednom dućanu da prodaje posebno onaj ravni dija stola za metnit pijate na njega A POSEBNO NOGE OD STOLA, majketi irudove, pošto mudante koštaju 6 eura, a prije su bile 20 kuna, ja ne znan evo. Pošto FUNKCIONALNA MAJICA u jednom trgovackom lancu košta 20 eura, ne razumin kakva je NEFUNKCIONALNA MAJICA. Što, nema rupu za glavu? Pošto je auto prije bija sto iljada kuna, a sad je 160, ja iznajmljujen:

VEZANI ČLANCI:

Foto: Screenshot

- 2 osobe = 45€

- 3 osobe = 55€

- 8 osoba = 130€

Klima, wifi, gradele, mašina za prat robu, televizije 82 cm u malin apartmanima i 100 i kusur u velikon, tosteri, kuvala, pi*** materine.

Do centra mista: 150 metara

Do plaže di moš leć ka čovik pod bor: 350 metara

Ima svega jeftino za pojist ako ces u restoran, a ako nećeš, skuvaš u apartmanu manestre i poliješ s tri pomidora iz vrtla i eto ti večere.

Eto, otvaran 1.6., zatvaran 30.9.

Misto: SELINE

Apartmani: ANTE

Piće dobrodošlice: KARLOVAČKA

Zakuska: PRŠUT

Pogled: KROZ PROZOR, MORE NE VIDIN OD STRIČEVIH BOROVA, NIJE TIJA POPILAT

'Ja bih ovo unajmila samo radi oglasa. Svaka čast', 'Najbolji oglas ikad', 'Legenda si, velik si čovjek', 'Da nisam već rezervirala došla bih kod vas. Svaka čast na ideji, želim vam da imate sve popunjeno do kraja sezone', samo su neki od brojnih komentara.

VIDEO Objavljen popis najljepših plaža na svijetu: Svoje mjesto zauzela je i jedna plaža u Hrvatskoj