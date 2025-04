'Ova stijena nije s Marsa': Nevjerojatno otkriće NASA-inog rovera ostavilo znanstvenike u čudu

Nevjerojatno otkriće napravio je NASA-in rover Perseverance na Marsu dok se spuštao niz brdo Witch Hazel, dio kratera "Jezero" za koji znanstvenici vjeruju da je nekada i bio jezero. No stijena koju je otkrio pokazala se zaista vanzemaljskom jer nije nimalo nalikovala okolnom terenu. Kada se rover približio toj nevjerojatnoj formaciji, uočio je uglate stijene, od kojih su neke možda stigle s drugog mjesta, navodi NASA. Zagonetno otkriće zbunilo je znanstvenike. Dok je većina okolnog terena svijetla i prašnjava, "Brdo Lubanja" (Skull Hill) se ističe jer je tamno, uglato i prepuno sitnih udubljenja.

NASA-ina suradnica Margaret Deahn rekla je da se zbog toga činilo kao da je to revolucionarno otkriće "palo" na to mjesto s nekog drugog područja. U još jednom misterioznom nalazu, rover je naišao i na različite uredno oblikovane stijene koje su također mogle biti donesene na to mjesto "nečim ili nekim". Deahn je rekla da se radi o istim vrstama stijena kao i kod otkrića na "Brdu Lubanja". NASA-ini stručnjaci spekulirali su da je "Brdo Lubanja" možda dospjelo na Mars uslijed nekog drevnog udara ili snažnog prirodnog događaja koji još uvijek nije objašnjen. Također su pretpostavili da bi se moglo raditi o meteoritu.

No roverova laserska SuperCam razotkrila je tu teoriju. Analizirala je obližnje stijene i potvrdila da otkrivena formacija nema dovoljno željeza ni nikla da bi bila tipična svemirska stijena. Druga teorija sugerira da je "Brdo Lubanja" zapravo magmatska stijena, nastala hlađenjem lave ili magme. To se moglo dogoditi prije milijuna, pa čak i milijardi godina. "Srećom po nas, rover ima instrumente koji mogu mjeriti kemijski sastav stijena na Marsu", rekla je Deahn.

Nagovijestila je i da će se u budućnosti provesti dodatna ispitivanja kako bi se istražio ovaj čudan fenomen. Otkriće dolazi nakon što su neki od najboljih britanskih znanstvenika za The Sun izjavili da bi vanzemaljci mogli postojati na udaljenom oceanskom planetu. Astronomi s Cambridgea kažu da su 99% sigurni da su uočili najbolji mogući znak biološkog života na planetu koji "vrvi životom". Udaljeni svijet zvan K2-18b nalazi se 120 svjetlosnih godina od Zemlje i otprilike je 2,5 puta veći, a znanstvenici sada spekuliraju da se na njemu možda nalazi vanzemaljski život.

GALERIJA Uskrs nam donosi pravo proljeće, ali ne zadugo: Evo kada stižu kiša i grmljavina