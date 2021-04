Ova hrvatska županija druga je najgora regija u Europi po incidenciji korone

Primorsko-goranska županija druga je županija u Europi po sedmodnevnoj incidenciji zaraze koronavirusom, a od nje je samo gora Hercegovačko-neretvanska županija u kojoj je u sedam dana potvrđeno 1.729 novozaraženih.

Sedmodnevna incidencija u toj županiji iznosi 779 dok u Primorsko-goranskoj s 2063 novozaraženih u sedam dana ona iznosi 728.

Pokazuju to podaci Svjetske zdravstvene organizacije koja objavljuje kakvo je stanje u Europi s koronavirusom.

Inače, u Hrvatskoj je danas zabilježeno 2698 novih slučajeva, a preminule su 44 osobe.

U Primorsko-goranskoj županiji strože epidemiološke mjere, koje su uvedene početkom tjedna, ostaju na snazi do 26. travnja, a osnovne i srednje škole, kojima je osnivač županija, i sljedećeg će tjedna održavati nastavu na daljinu.

Osnovne i srednje škole, kojima je županija osnivač, nastavit će s mjerama te će do kraja sljedećeg tjedna imati C model nastave na daljinu, dok će osnovne škole Grada Rijeke održavati razrednu nastavu po A modelu, a predmetnu nastavu po C modelu.

Načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Mladen Šćulac rekao je da se do 26. travnja nastavlja s primjenom važećih mjera, kako je i planirano, jer broj oboljelih nije značajnije smanjen.

U Primorsko-goranskoj županiji od 12. travnja su na snazi nove, strože epidemiološke mjere, koje obuhvaćaju zabranu održavanja svih javnih događanja i okupljanja, obustavu rada trgovina u kojima se prodaje obuća i odjeća, obustavu rada ugostiteljskih objekata, itd.

U županiji je u posljednja 24 sata potvrđena zaraza koronavirusom kod 323 osobe, a aktivno je 3229 slučajeva. Na liječenju je 197 osoba, uz pomoć respiratora skrbi se o 10 osoba, a umrlo je šest osoba.

