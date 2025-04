Otkriveni zanimljivi detalji odnosa Trumpa i Putina: 'Šokantna je ta sličnost, Trump je oduvijek želio samo jedno'

Donald Trump želi oponašati Vladimira Putina i upravljati svojom zemljom na sličan način", rekao je njegova bivša savjetnica. Fiona Hill rekla je za Sky News da američki i ruski predsjednik dijele isti pogled na svijet kao da su "podijeljeni između tri velike sile; Rusija, SAD i Kina, s vrlo jasnim sferama utjecaja".

Rekla je da dvoje čelnika "imaju šokantno slične poglede na svijet". "Ovo je prvi put da imamo američkog predsjednika koji na neki način želi oponašati ruskog vođu, koji u osnovi želi upravljati vlastitom zemljom na vrlo sličan način, odozgo prema dolje bez ikakvih provjera i ravnoteže", rekla je. Hill je inače bila zamjenica pomoćnika predsjednika i viša direktorica za europska i ruska pitanja u Trumpovom osoblju Vijeća za nacionalnu sigurnost između 2017. i 2019. tijekom njegova prvog mandata u Bijeloj kući.

Rekla je za Sky News da Trump želi "regulirati, normalizirati i resetirati" odnose između SAD-a i Rusije. "To je vrlo jasno, jasno je od prvog Trumpovog predsjedništva", rekla je. "Oduvijek je želio sjesti s Vladimirom Putinom i razriješiti sve poteškoće u bilateralnim odnosima, sve od nuklearnih pitanja i smanjenja nuklearnog naoružanja – tu su sve vrste ekonomskih i poslovnih dogovora za koje su sam Trump i njegov bliski krug vrlo zainteresirani. To nije bio smjer putovanja drugih američkih predsjednika. Tako da zapravo pod Trumpom vjerojatno postoji više šanse za blizak odnos između SAD-a i Putina", kazala je. Hill je rekla da je Trump imao interes u stvaranju "osobnog odnosa" izvan onoga što već ima s Putinom. "On želi osloboditi Sjedinjene Države njihove potpore Ukrajini i rekao je to vrlo jasno", rekla je.

"On se također želi povući iz temelja europske sigurnosti i natjerati Europljane da pokupe ne samo potporu Ukrajini, već i mnogo veću uključenost i mnogo dublje plaćanje za cjelokupnu vlastitu sigurnost. Dakle, tu postoji strateška perspektiva i mislim da je dio strategije SAD-a i strategije Trumpove administracije potaknuti Europljane da krenu sami u smislu oblikovanja onoga što žele u europskoj sigurnosti i da Ukrajincima bude jasno da u budućnosti ne mogu očekivati ​​mnogo više potpore od Sjedinjenih Država", dodala je.