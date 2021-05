Otkrivena skupina krijumčara cigareta i duhana. Oštetili proračun za oko 6,2 milijuna kuna

Protiv 13 osoba USKOK je pokrenuo istragu jer se sumnjiče da su u sklopu zločinačkog udruženja krijumčarili cigarete i rezani duhan pri čemu su utajili poreze te oštetili proračun za oko 6,2 milijuna kuna. Kaznenu prijavu protiv njih podnijela je PU koprivničko-križevačka, a nakon što su ispitani, za osmoricu njih USKOK je od suca istrage zagrebačkog Županijskog suda zatražio određivanje istražnog zatvora.

Sumnja se da su cijelu priču organizirali 45-godišnjak i 57-godišnjak i to od rujna 2020. do travnja 2021. na području Zagreba i okolice, te Slovenije i Bosne i Hercegovine. Cigarete bez nadzornih markica su nabavljali u BiH te su ih dalje krijumčarili u Hrvatsku i Sloveniju. Ostali osumnjičenici imali su svoju ulogu u tom zločinačkom udruženju, pa nakon što bi cigarete bile kupljene od dobavljača u BiH, one su se u vozilu s duplim dnom prevozile do radionica u Hrvatskoj, gdje su se istovarale i skladištile prije daljnje preprodaje.

Nakon što bi kupci bili nađeni, cigarete su se dalje prevozile po Hrvatskoj i Sloveniji. Sumnja se da su u najmanje 80 navrata kupili i prokrijumčarili oko 27.302 šteka raznih cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija. Od toga je najmanje 5.269 šteka u 14 navrata prokrijumčareno u Sloveniju, dok je ostatak prodan u Hrvatskoj.

Državni proračun je tako oštećen za najmanje 5,8 milijuna kuna, dok su osumnjičenici stekli protupravnu imovinsku korist od najmanje 3,5 milijuna kuna. Taj su novac među sobom podijelili.

Sumnja se i da je 57-godišnjak od travnja 2021. do 12. svibnja 2021., u Zagrebu, Sesvetama i Sloveniji, neke od osumnjičenika organizirao kako bi na u zemaljama EU kupovali veće količine rezanog duhana, koje su zatim preprodavali u Sloveniji i Hrvatskoj. Osim što je organizirao kupnju duhana, sumnja se i da je 57-godišnjak angažirao i pojedine osumnjičenike za rezanje, pripremu i prijevoz tog duhana.

Okrivljenici su, kako se sumnja, u najmanje tri navrata u Hrvatsku prokrijumčarili oko 450 kilograma aromatiziranog rezanog duhana koji su prodali na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj. Državni su proračun oštetili za 396.000 kuna, dok su prodajom duhana ostvarili protupravnu imovinsku korist od 49.500 kuna.

Jednom od osumnjičenika na teret se stavlja i da je od početka svibnja pa do 18. svibnja u Mičevcu, dogovorio kupnju veće količine duhana u listu. U svoju radionicu dovezao je najmanje tri tone duhana, kojeg je mislio pripremiti za daljnju preprodaju. Uspjeli su dogovoriti neke preprodaje, no 18. svibnja na vrata im je pokucala policija, pa su uhićeni.

