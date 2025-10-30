Otkrivena opasnost u popularnim online trgovinama: Ovo su proizvodi koji mogu ozbiljno naštetiti zdravlju

Popularne kineske internetske trgovine Shein i Temu privlače kupce niskim cijenama, no posljednje istraživanje Stiftung Warentesta pokazuje da mnogi njihovi proizvodi ne udovoljavaju europskim sigurnosnim normama. Testiranje je provedeno u suradnji s potrošačkim organizacijama Taenk iz Danske i Test Achats iz Belgije.

Istraživači su nasumično odabrali po 81 proizvod s obje platforme: 27 ogrlica, 27 igračaka i 27 USB punjača. Rezultati su alarmantni, čak 110 od ukupno 162 testirana proizvoda ne udovoljava europskim standardima, dok je oko četvrtine ocijenjena kao potencijalno opasna.

U slučaju Sheina, dvije kupljene ogrlice imale su razinu kadmija 8.500 puta veću od dopuštene. Stiftung Warentest upozorava: „Takve ogrlice moraju se odmah zbrinuti — ne u kućnom otpadu, nego u posebnom reciklažnom centru za opasni otpad.” Kadmij je kancerogen i može ozbiljno oštetiti kosti i bubrege, piše FenixMagazin.

Ni Temu nije prošao bolje. U dječjim igračkama i platnenim maramicama pronađene su povišene količine formaldehida, kemikalije koja u većim dozama može izazvati kontaktne alergije. USB punjači s obje platforme prelazili su dopuštenu temperaturu od 77 °C, a neki su se grijali i do 88 °C, što predstavlja rizik od topljenja plastike ili požara. Stiftung Warentest je na svojoj web-stranici objavio popise problematičnih proizvoda za obje platforme, a kupcima se savjetuje da sporne artikle odmah uklone.

Obje tvrtke reagirale su brzo. Shein je objavio da su „svi sporni artikli povučeni s globalne ponude” i da surađuje s međunarodno priznatim laboratorijima. Tvrtka ističe da su dva problematična proizvoda već ranije uklonjena tijekom internih sigurnosnih provjera. Temu je također povukao sporne artikle i naglasio da posjeduje „sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, koji uključuje tehnološke alate i ručne inspekcije u suradnji s neovisnim institucijama”.

Unatoč brzom reagiranju, Stiftung Warentest upozorava kupce na oprez: „Izvan-europski prodavači često ne jamče sigurnosne standarde koje očekujemo u EU. Zaštita potrošača nije nešto što se podrazumijeva.” Prema Digital Services Actu, internetske platforme imaju obvezu sprječavati prodaju proizvoda koji ne ispunjavaju europske propise, osobito kada ih nude treći prodavači. Nedavno je na slične rizike upozoravao i hrvatski Državni inspektorat.