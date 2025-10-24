Dječak (13) primljen u bolnicu s jakim bolovima, liječnici nisu mogli vjerovati što su pronašli u njegovim crijevima

Trinaestogodišnjem dječaku s Novog Zelanda kirurški je odstranjen dio crijeva nakon što je progutao gotovo 200 magneta. Prema nedavnom izvješću o slučaju, dječak je primljen u bolnicu Tauranga s jakim bolovima u trbuhu, priznavši da je otprilike tjedan dana ranije progutao oko 100 neodimskih magneta. Međutim, stvarni broj magneta pronađenih u njegovom probavnom sustavu bio je znatno veći.

Rendgenske snimke otkrile su četiri linearna lanca magneta u različitim dijelovima dječakovih crijeva. Nakon što su ušli u tijelo, magneti su se spojili. Tijekom operacije, lanci su pronađeni u odvojenim dijelovima tankog crijeva i slijepog crijeva. Njihovo snažno privlačenje prouzročilo je odumiranje nekoliko dijelova tkiva zbog prekida dotoka krvi, stanje poznato kao nekroza tlaka. Unatoč potrebi za uklanjanjem dijela crijeva, adolescent se uspješno oporavio i otpušten je iz bolnice osam dana kasnije, piše Science Alert.

"Kao što ova studija slučaja pokazuje, gutanje malih, snažnih magneta opasno je po život", ističe Alex Sims, istraživač trgovačkog prava sa Sveučilišta u Aucklandu. "Mali magneti velike snage plasiraju se i prodaju kao zabavne igračke za odrasle i djecu u setovima, omogućujući izradu različitih oblika ili služeći kao igračke. Nažalost, često dolaze u obliku malih, jarko obojenih kuglica, što ih čini privlačnima djeci za gutanje." Izvješće ne navodi razlog zašto je tinejdžer progutao magnete.

Nedavno su novozelandski vladini dužnosnici upozorili na trend na društvenim mrežama gdje se djecu potiče da koriste magnete za izradu lažnih piercinga na jeziku, nosu ili usnama, što može dovesti do slučajnog gutanja s opasnim posljedicama. Godine 2013., nakon niza hospitalizacija povezanih s magnetima, novozelandska vlada trajno je zabranila prodaju onih izrađenih od neodima, željeza i bora (NIB), poznatih kao "rijetkozemni magneti", koji su do 50 puta jači od tipičnih željeznih.

Trinaestogodišnjak liječen u bolnici Tauranga rekao je liječnicima da su magneti koje je progutao kupljeni na Temu. Liječnici koji su vodili njegov slučaj smatraju "alarmantnim" koliko je teško provesti novozelandsku zabranu. "Iako je provedba problematična, jer je Komisiji za trgovinu teže istražiti i prisiliti inozemne online tržnice da zaustave prodaju malih magneta velike snage, zabrinjavajuće je kupuju li djeca robu na online tržnicama", kaže Sims. "Roditelji ne bi smjeli dopustiti svojoj djeci da kupuju artikle bez nadzora na bilo kojoj online tržnici; sve kupnje moraju obaviti ili barem nadzirati roditelji."

Čak i uz oprez roditelja, pogreške se mogu dogoditi. Godine 2024. mlada Novozelanđanka progutala je dva magneta na rođendanskoj zabavi. "Kada su joj liječnici snimili rendgenske snimke, bilo je lako vidjeti da su se magneti međusobno povezali", rekla je njezina majka. "Međutim, jedan je prošao u crijevo, a drugi je ostao u želucu. Magnetsko privlačenje prouzročilo je njihovo spajanje kroz tkivo i puknuće u želucu. To je značilo da je moja kći morala na hitnu operaciju."

Ako se sumnja da je mlada osoba progutala magnet, dužnosnici naglašavaju da je ključno što prije odvesti je u bolnicu. Više od 75 posto pacijenata trebat će operaciju ili endoskopiju. "Dostupnost magneta velike snage povezana je s potrebom sve veće brige za našu pedijatrijsku populaciju", pišu kirurzi u bolnici Tauranga. Studija slučaja objavljena je u The New Zealand Medical Journalu.