BOME NEZGODNO

VIDEO Kakav gaf s Temua: Naručio kantu za smeće, a ono što je stiglo nasmijalo je cijeli internet

FILE PHOTO: Illustration shows Shein and Temu app icons
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
23.10.2025.
u 17:00

Video je brzo postao viralni hit, a korisnici su počeli dijeliti svoja iskustva s online kupovinom

Jedan muškarac iz Velike Britanije nedavno je naručio kantu za smeće na popularnoj online platformi Temu, no pakiranje proizvoda donijelo je iznenađenje koje je brzo postalo viralno. Iako je očekivao klasičnu kantu za smeće za kampiranje, ono što je stiglo na njegovu adresu bila je smiješno mala verzija – gotovo kao mini posuda.

@betsyanne96 Classic victim of temu behaviour #temufail ♬ original sound - Bethany Anne

Gareth, koji je za 8 funti (oko 9,20 eura) kupio proizvod, nije mogao vjerovati kada je vidio veličinu paketa. Njegova supruga Bethany Anne cijelu situaciju podijelila je na TikToku, gdje je video ubrzo postao hit, pregledan više od 20 tisuća puta.

„Gareth je naručio kantu za smeće za kampiranje na Temuu, a onda je stigla ova... mini verzija“, kaže Bethany u videu, koji je nasmijao mnoge koji su gledali njegovu reakciju. Umjesto očekivane kante, primili su smiješno malu posudu koja, kako su zaključili, može stati samo nekoliko sitnica.

Video je brzo postao viralni hit, a korisnici su počeli dijeliti svoja iskustva s online kupovinom. Mnogi su se prisjetili svojih zabavnih pogrešaka prilikom naručivanja – od setova za slikanje do torbi koje su stigle u potpuno pogrešnoj veličini. Jedna korisnica podijelila je svoju sreću, jer je naručila malu torbu za ručak, a zapravo je dobila veliku torbu dovoljno veliku za obiteljski piknik. Gareth je, iako zatečen, s osmijehom prihvatio svoju novu "kamping" opremu, dok je cijeli slučaj postao još jedan u nizu zabavnih online gafova koji su okupirali društvene mreže.

Ključne riječi
kanta za smeće Temu Barkod

