Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠEN OČEVID

Otkriven uzrok požara u Policijskoj postaji u Kninu

Vozila policije i vatrogasaca
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.11.2025.
u 13:23

U događaju nitko nije bio ozlijeđen, a lokaliziran je u 19.52.

Uzrok požara koji je sinoć oko 19 sati izbio u kuhinji Policijske postaje Knin je kvar na hladnjaku, utvrđeno je očevidom. U potpunosti su izgorjeli razni električni aparati te kuhinjski elementi, a visina materijalne štete još nije utvrđena, javljaju iz šibensko-kninske policije. U događaju nitko nije bio ozlijeđen, a u nekim dijelovima grada privremeno je bila prekinuta opskrba električnom energijom. Požar je lokaliziran u 19.52.
Ključne riječi
policijska postaja Knin požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja