Otkriven uzrok požara u Policijskoj postaji u Kninu

Uzrok požara koji je sinoć oko 19 sati izbio u kuhinji Policijske postaje Knin je kvar na hladnjaku, utvrđeno je očevidom. U potpunosti su izgorjeli razni električni aparati te kuhinjski elementi, a visina materijalne štete još nije utvrđena, javljaju iz šibensko-kninske policije. U događaju nitko nije bio ozlijeđen, a u nekim dijelovima grada privremeno je bila prekinuta opskrba električnom energijom. Požar je lokaliziran u 19.52.
