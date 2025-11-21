Izbio požar u policijskoj postaji u Kninu: Dio grada je bez struje

Požar je izbio u jednoj prostoriji Policijske postaje u Kninu. Vatrogasci su brzo reagirali, a prema riječima zapovjednika JVP-a Knin Mirana Marelje, otvorenog plamena više nema, te se trenutno provode radovi na sanaciji prostora. Marelja je naglasio da nitko nije ozlijeđen, a uzrok požara bit će utvrđen nakon provedenog očevida. Zbog incidenta je u nekim dijelovima grada privremeno prekinuta opskrba električnom energijom, prenosi HRT - Radio Knin.

- Večeras u 19,13 sati izbio je požar u prostoriji Policijske postaje Knin te se najvjerojatnije radi o tehničkom uzroku požara. U događaju nitko nije ozlijeđen. Požar je lokaliziran u 19,52 sati. Nakon što vatrogasci ugase požar, policijski službenici će u suradnji s inspektorom zaštite od požara obaviti očevid u cilju utvrđivanja uzroka požara - javljaju iz policije.