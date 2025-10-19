Naši Portali
OPASNOST NA GRANICI

Otkriven tajni tunel: Migranti pokušali probiti granicu Poljske

Foto: X/Screenshot
VL
Autor
Eva Berišić
19.10.2025.
u 16:11

Godinama se Poljska suočava s kritikama organizacija za ljudska prava zbog reakcije na pokušaje ilegalnog prelaska granice.

Poljska granična straža u petak je otkrila tunel koji povezuje bjelorusku stranu granice s Poljskom. Informaciju o otkrivenom tunelu objavio je na društvenoj mreži X poljski ministar unutarnjih poslova i uprave Marcin Kierwiński.

„Službenici [Granične policije Podlaske - op. a.] otkrili su tunel ispod zapreke na poljsko-bjeloruskoj granici. Tunel je počinjao i završavao otprilike 20 metara od same granice. Zahvaljujući naprednim elektroničkim sustavima na zapreki, poljsko-bjeloruska granica učinkovito je zaštićena!“ napisao je šef Ministarstva unutarnjih poslova i uprave.

Ovo je drugi tunel ispod poljsko-bjeloruske granice otkriven ove godine. Prvi je pronađen u području granične stanice u Narewki. Oba tunela otkrivena su zahvaljujući „naprednim elektroničkim sustavima“ nedavno instaliranim u toj zoni, navode lokalni dužnosnici. U srpnju je značajan dio poljsko-bjeloruske granice moderniziran, pri čemu su postavljene najmodernije termalne kamere.

Podlaska granična policija također je izvijestila da je u četvrtak zabilježeno više od 60 pokušaja ilegalnog prelaska granice. Od siječnja 2025. godine, granični službenici zabilježili su više od 26.700 pokušaja ilegalnog prelaska te granice. Poljsko-bjeloruska granica od 2021. godine u središtu je migrantske i humanitarne krize na istočnom krilu Europske unije. Vlada tvrdi kako je riječ o dijelu šire „hibridne ratne“ strategije usmjerene na destabilizaciju regije, piše Euronews.

Poljska i njezini saveznici optužuju bjelorusku vladu da izaziva krizu dovodeći migrante s Bliskog istoka i Afrike u Bjelorusiju i potom ih prebacujući do poljske granice. Godinama se Poljska suočava s kritikama organizacija za ljudska prava zbog reakcije na pokušaje ilegalnog prelaska granice. Kritičari posebno ističu navodnu primjenu metode „pushback“, kojom se migrante vraća u Bjelorusiju bez mogućnosti podnošenja zahtjeva za azil.

