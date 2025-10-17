Naši Portali
OSVANUO GRAFIČKI PRIKAZ

Putinov izaslanik predstavio viziju tunela između Rusije i SAD-a pa pozvao Elona Muska da ga izgradi

Kremlin envoy proposes 'Putin-Trump tunnel' to link Russia and U.S.
Foto: Kirill Dmitriev/@kadmitriev via/
Autori: Hina, Lorena Posavec
17.10.2025.
u 18:33

Beringov prolaz, širok 82 kilometra na najužem dijelu, razdvaja rusku Čukotku i američku Aljasku, a ideja o njihovom povezivanju stara je više od 150 godina

Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi izgraditi željeznički tunel "Putin–Trump" ispod Beringovog prolaza koji bi povezao njihove zemlje, omogućio zajedničko istraživanje prirodnih resursa i "simbolizirao jedinstvo", predložio je izaslanik Kremlja. Kako piše Reuters, prijedlog Kirilla Dmitrieva, investicijskog izaslanika predsjednika Vladimira Putina i ravnatelja ruskog državnog investicijskog fonda RDIF, predviđa građevinski projekt vrijedan 8 milijardi dolara, koji bi financirali Moskva i "međunarodni partneri", a cilj je u manje od osam godina izgraditi željezničku i teretnu vezu dugu 112 kilometara.

Dmitriev je ideju iznio dan nakon telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa, u kojem su dvojica čelnika dogovorila sastanak u Budimpešti. "Američko-ruska veza pod Beringovim morem odraz je dugogodišnje vizije, od željeznice Sibir-Aljaska iz 1904. do ruskog plana iz 2007. RDIF je analizirao postojeće projekte, uključujući željeznicu SAD-Kanada-Rusija-Kina i poduprijet će onu koja je izvediva", napisao je Dmitriev na X-u.

Beringov prolaz, širok 82 kilometra na najužem dijelu, razdvaja rusku Čukotku i američku Aljasku. Ideja o njihovom povezivanju stara je više od 150 godina, ali nikada nije realizirana. Dmitriev je na platformi X objavio i grafički prikaz mogućeg Putin–Trump tunela, uz poruku u kojoj se obratio Elonu Musku i spomenuo njegovu građevinsku tvrtku The Boring Company kao mogućeg izvođača radova. Ni Musk ni Trump zasad nisu komentirali prijedlog. Podsjetio je i da se tijekom hladnog rata pojavio sličan koncept pod nazivom Most mira Kennedy–Hruščov, te je objavio povijesne nacrte tog projekta i grafički prikaz moguće trase tunela Čukotka–Aljaska.

FOTO Trump pobjesnio, Zelenski ljutito izjurio iz Ovalnog ureda: Zadnji susret dvojice predsjednika pretvorio se u diplomatski Černobil
Kremlin envoy proposes 'Putin-Trump tunnel' to link Russia and U.S.
1/29

Ključne riječi
Donald Trump Vladimir Putin tunel Beringov prolaz SAD Rusija Kiril Dmitriev

