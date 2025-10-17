Putinov izaslanik predstavio viziju tunela između Rusije i SAD-a pa pozvao Elona Muska da ga izgradi

Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi izgraditi željeznički tunel "Putin–Trump" ispod Beringovog prolaza koji bi povezao njihove zemlje, omogućio zajedničko istraživanje prirodnih resursa i "simbolizirao jedinstvo", predložio je izaslanik Kremlja. Kako piše Reuters, prijedlog Kirilla Dmitrieva, investicijskog izaslanika predsjednika Vladimira Putina i ravnatelja ruskog državnog investicijskog fonda RDIF, predviđa građevinski projekt vrijedan 8 milijardi dolara, koji bi financirali Moskva i "međunarodni partneri", a cilj je u manje od osam godina izgraditi željezničku i teretnu vezu dugu 112 kilometara.

Dmitriev je ideju iznio dan nakon telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa, u kojem su dvojica čelnika dogovorila sastanak u Budimpešti. "Američko-ruska veza pod Beringovim morem odraz je dugogodišnje vizije, od željeznice Sibir-Aljaska iz 1904. do ruskog plana iz 2007. RDIF je analizirao postojeće projekte, uključujući željeznicu SAD-Kanada-Rusija-Kina i poduprijet će onu koja je izvediva", napisao je Dmitriev na X-u.

Beringov prolaz, širok 82 kilometra na najužem dijelu, razdvaja rusku Čukotku i američku Aljasku. Ideja o njihovom povezivanju stara je više od 150 godina, ali nikada nije realizirana. Dmitriev je na platformi X objavio i grafički prikaz mogućeg Putin–Trump tunela, uz poruku u kojoj se obratio Elonu Musku i spomenuo njegovu građevinsku tvrtku The Boring Company kao mogućeg izvođača radova. Ni Musk ni Trump zasad nisu komentirali prijedlog. Podsjetio je i da se tijekom hladnog rata pojavio sličan koncept pod nazivom Most mira Kennedy–Hruščov, te je objavio povijesne nacrte tog projekta i grafički prikaz moguće trase tunela Čukotka–Aljaska.

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025