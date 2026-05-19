Otkriven tajni kompleks luksuznih imanja: Vile su izgrađene za najbliži krug Volodimira Zelenskog?

Ukrajinu potresa velika istraga o korupciji, a u njezinom središtu nalaze se luksuzna imanja. Kako piše Kyiv Independent, tajni luksuzni stambeni kompleks navodno je izgrađen za najbliži krug predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, navodno je tijekom nekoliko godina oko 7,7 milijuna eura "oprano" kroz izgradnju kompleksa vikendica nedaleko od Kijeva.

Prema Nacionalnom uredu za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijaliziranom uredu tužiteljstva za borbu protiv korupcije (SAPO), kuće su navodno bile namijenjene bivšem zamjeniku premijera Oleksiju Chernyshovu, poslovnom čovjeku Timuru Mindichu te bivšem šefu Ureda predsjednika Andriju Jermaku. Slučaj je, kako je rekao izvor za Kyiv Independent, povezan i s istragom oko državne tvrtke Energoatom.

Kuće se nalaze u Kozynu, elitnom području južno od Kyiva u kojem žive visoki dužnosnici, političari i poslovni ljudi. Prema istražiteljima, Chernyshov je pomogao pokrenuti projekt luksuznih kuća koji je sada u središtu korupcijske istrage. Ideja za projekt oblikovala se 2020., kada je u njega uveo Mindicha, a kasnije i Jermaka. Projekti su bili prikriveni šiframa R1, R2, R3 i R4 kako bi se prikrili pravi vlasnici. Uz to, postojala je i zajednička rezidencija R0, namijenjena za spa, bazen i teretanu. Semen Kryvonos, šef NABU-a, izjavio je 12. svibnja da Zelenski nije osumnjičen u predistražnom postupku ovog slučaja, a njegov ured nije komentirao istragu.

Aktivna faza gradnje počela je u svibnju 2020., dok je Chernyshov bio ministar, a ubrzala se nakon početka ruske invazije 2022. godine. Usred zabrinutosti da bi mogli biti otkriveni, Mindich je navodno odlučio zaustaviti gradnju u srpnju 2025., nedugo nakon što je Chernyshov formalno optužen zbog mita za zemljišne parcele. Istog mjeseca, piše Kyiv Independent, administracija Volodimira Zelenskog pokrenula je napad na neovisnost institucija koje se bore protiv korupcije, onih koje sada razotkrivaju navodnu korupciju predsjednikovih suradnika.

Parcele i pet nedovršenih rezidencija zaplijenjene su, a Chernyshov poriče bilo kakvu nezakonitost. Tijela koja se bore protiv korupcije pak tvrde da je više od 70 posto financiranja kuća potjecalo iz kriminalnih aktivnosti, točnije mita koje su uzeli visoki dužnosnici Energoatoma. Novac je potom, navodno, ulagan u luksuzno gradilište.