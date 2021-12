Otkrio je Charlize Theron i bio prijatelj sa Stalloneom

U 83. godini u Milanu je preminuo poznati fotograf, lobist i kolekcionar Čedo Komljenović. Njegov je život bio ispunjen putovanjima, nezaboravnim anegdotama s poznatim osoba i luksuzom koji mu je, uz umjetnost, bio velika strast. Naime, Komljenović se nedavno zarazio koronavirusom i, nažalost, nije se uspio othrvati bolesti, a iza sebe je ostavio kćer Polonu i partnericu Audrey Tritto, s kojom je u vezi bio 15 godina.

Čedo je uvijek isticao da je zahvaljujući fotografiji ostvario kontakte s brojnim poznatim osobama, a pred njegov objektiv stale su slavne ljepotice poput Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Brinkley, Christy Turlington, Stephanie Seymour i Linde Evangeliste, a neke od spomenutih pozvao je i u spot koji je režirao za Georgea Michaela.

– Kao gimnazijalac u Karlovcu već sam počeo fotografirati. Pero Zlatar uvukao me u Karlovački tjednik. Potom sam otišao na studij komparativne književnosti i filozofije u Zagrebu. U Švedsku i Englesku počeo sam odlaziti od 17. godine, da zaradim nešto tijekom ljeta. Drugi su išli na more, a ja brati jagode u Englesku. U Švedskoj sam bio nekoliko puta. Danju sam radio s fiksirima koji su smrdjeli, a noću u restoranu gulio krumpire i lovio Skandinavke – prisjetio se u jednom intervjuu Komljenović, kojeg su izvan granica Hrvatske poznavali i kao Montyja Shadowa. Družio se sa svjetskom elitom i slavnima, a bio je poznat po svom velikom srcu, galantnosti i velikodušnosti, o čemu govori i jedna anegdota o večeri koju je platio. Naime, u Milanu je bio u društvu bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea te još nekoliko bogataša. Iako je sve te slavne i bogate uzvanike na večeru pozvao Bernie, ceh, koji nije bio mali, na kraju je platio Komljenović.

– Ljudi misle da sam playboy samo zato što se krećem u ženskom miljeu, ali to nije točno. To sve pripada atmosferi u kojoj živim i koju volim. Volim da se oko mene vrzmaju žene, koje su često dominantnije od nas muškaraca. Ne kaže se uzalud da iza svakog velikog muškarca stoji velika žena – komentirao je jednom Komljenović status playboya koji ga je pratio gotovo cijelu karijeru.

Bio je blizak prijatelj sa Sylvesterom Stalloneom, a otkrio je danas poznatu hollywoodsku glumicu Charlize Theron, koja je zahvaljujući Čedi najprije zakoračila u svijet mode, a potom i u glumačke vode. U radu je uvijek inzistirao na profesionalnom pristupu pa je tako poznata i priča da je manekenki Naomi Campbell dao i malu pljusku jer se neodgovorno odnosila prema zadatku.

– Nakon neprospavane noći i lumpanja došla je na snimanje na kojem sam je čekao s asistentima i kamerama. Bila je histerična i nemoguća. Katkad ne znaš kako bi motivirao djevojke, moraš im biti i tata i mama. Svaki sam model s kojim sam radio morao upoznati da bih znao kako iz njega izvući maksimum. Moraš biti psiholog. Kad bih Naomi rekao da je najbolja i najljepša, sve bi napravila kako treba. Ona nije imala veliku kulturu, ali putujući je mnogo naučila. Nastojao sam svim mladim djevojkama objasniti da svijetom u koji su kročile moraju hodati dostojanstveno, ali i uz dozu poniznosti, barem dok ne nauče pravila profesije – otkrio je Komljenović zašto se tako ponio prema slavnoj manekenki.

Živio je u Biandrateu, 45 kilometara udaljenom od Milana, u kojem su ga svi stanovnici jako dobro poznavali i sa svima je bio u odličnim odnosima. Osmislio je i festival umjetnosti Art Masters u St. Moritzu, bio je utemeljitelj prestižne sportske nagrade The Laureus i godinama je bio i specijalni savjetnik predsjednika uprave Mercedesa. Iako ga mnogi poznaju kao pravog gurua luksuza koji je nosio samo najskuplju odjeću i satove, odsjedao u najekskluzivnijim hotelima i vozio skupocjene automobile, Čedo je kao dječak vječno bio pun mrlja na odjeći i licu. A razlog je bilo to što su ga i tada, baš kao i kasnije u životu, fascinirali automobili, koji su ostali njegova velika ljubav. Tada, dok je kao dječak živio u Karlovcu, dane je provodio u jednoj automehaničarskoj radionici u kojoj je fascinirano gledao majstore kako osposobljavaju najrazličitije vrste jurilica i obiteljskih automobila. Svaki slobodan trenutak nastojao je iskoristiti da bi odjurio u radionicu. Majčin je uvjet bio jedino da u školi ne bude problema, a on ga je poštovao. U toj je radionici naučio sve o onome što se krije ispod haube pojedinog modela, a naučio je i voziti. I to s 11 godina! Naravno, to je tada trebala biti velika tajna, kao i činjenica da je i prije 18. godine uspio “svojim vezama” dobiti vozačku dozvolu.– Ne smijem otkriti kako sam to izveo, ali imao sam vozačku i prije nego sam postao punoljetan. Naravno, polaganje je bila čista formalnost jer sam znao voziti i prije nego što sam nogom kročio u autoškolu – prisjetio je jednom prilikom Čedo, koji je radio i kao savjetnik i kreativni direktor luksuzne Richmond grupacije i AMG-a. Monty je tijekom godina u svojoj garaži nizao samo luksuzne i skupe automobile: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, čak i Rolls Royce. U Jugoslaviji su ga, kako je jednom rekao, imali samo on i drug Tito.Njegovo je srce prije više od 15 godina zarobila Audrey Tritto.

– Bila je to uistinu ljubav na prvi pogled. Sjećam se da sam čekala svog agenta u milanskom hotelu Principe di Savoia i odjednom je ušao muškarac koji je bio potpuno drukčiji od svih ostalih. Zračio je nevjerojatnom energijom i samopouzdanjem, što me odmah privuklo k njemu – opisala je Audrey prije nekoliko godina kako se odvijao taj fatalni susret. Bio je, kaže, dovoljan samo jedan pogled da shvate da su rođeni jedno za drugo i od tada su bili nerazdvojni.

– Naša je prednost što smo potpuno različiti, on je globalni tip, a ja pravi talijanski, dakle s jako različitim stavovima i reakcijama. No to nama ne predstavlja prepreku, nego priliku za daljnji rast – rekla je tada Audrey, koja ima i sjajan odnos s Montyjevom kćeri Polonom, koju ima iz braka sa slovenskom manekenkom Mojcom Platner. Čedo Komljenović svojim šarmom, humorom i poduzetnim duhom otvarao je vrata svjetski poznatih i uspješnih tvrtki, bio je lobist koji je spajao ljude i čovjek na čiju su velikodušnost mogli računati svi, i poznati i nepoznati. Svima će nedostajati.