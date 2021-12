Vakula nam je otkrio kakvo će vrijeme biti za Božić i kada možemo očekivati snijeg

Posljednji je ovo vikend prije početka blagdana. Kako je, k tome, bio lijep, sunčan i neobično topao za ovo doba godine, mnoge zanima kakvo će nas vrijeme dočekati idućeg vikenda, kada nam slijede Badnjak i Božić.

Naravno, htjelo bi se znati i što nam vrijeme "sprema" za Silvestrovo pa sve tamo do kraja blagdanskog razdoblja, do Sveta tri kralja. Da bismo doznali odgovore na ta pitanja i "vremenske" nedoumice obratlil smo se HRT-ovu meteorologu Zoranu Vakuli.

- Premda ima tjedan dana do Božića i promjene u prognostičkim izračunima su još moguće - ne može se tvrditi, ali se može s prilično velikom vjerojatnošću prognozirati kako ćemo i uoči ovogodišnjega Božića imati južinu i za doba godine iznadprosječnu toplinu. Naravno, s jugozapadnjakom u većini unutrašnjosti te na Jadranu još jačim jugom. Do kraja srijede i posebice tijekom četvrtka dolazit će nam i oblaci te sve češća, ponegdje i obilnija kiša, osobito na Jadranu i području uz njega. Prije tog osjetnog zatopljenja malo snijega može pasti samo mjestimice, uglavnom u gorju, napose gorske Hrvatske i unutrašnjosti Dalmacije. Ostvari li se u ovu nedjelju najvjerojatnija prognoza, Božić će nam biti razmjerno topao i oblačan, u većini krajeva s povremenom kišom, osobito na Jadranu i uz njega - kazao nam je danas Zoran Vakula nastavivši da još uvijek nije dovoljno pouzdano hoće li do Božića navečer ili tek na blagdan sv. Stjepana doći do dotoka hladnijeg zraka i pada temperature koji bi omogućio snijeg najprije u gorju, zatim i u nekim nizinama.

No, naglasio je, veliki su izgledi da se ta promjena dogodi baš tijekom blagdanskog vikenda.

- Prognostički izračuni za posljednji tjedan ove godine i prvi tjedan sljedeće godine pokazuju veliki rasap rješenja, od nastavka razdoblja s oborinama do u većini Hrvatske suhog i stabilnog vremena, pa planirati aktivnosti na temelju tih prognoza nije mudro. No, može se nadati ostvarenju one stare: "Sreća prati hrabre" - ukazao je Vakula na potrebu strpljenja kako bi se doznala i preciznija vremenska prognoza za dane i noći kada ispraćamo Staru godinu i dočekujemo onu Novu te s blagdanima nastavljamo još i nekoliko idućih dana.

Zato onima koji i te što točnije informacije žele doznati čim to bude moguće, Vakula poručuje: "Naravno, za detaljnije i pouzdanije prognoze valja pričekati i pratiti mnogobrojne medijske platforme HRT-a i DHMZ-a, uključujući i HRT METEO aplikaciju za pametne mobilne telefone za koje meteorolozi DHMZ-a svakodnevno pripremaju uvijek aktualne meteorološke informacije."

I za kraj, Vakula nas je podsjetio i na neke svoje starije blagdanske meteo-rime. Tako one od 23. prosinca prošle godine glase:

Južina - uvertira promjene što se na Božić planira.

Dok neke toplina oko srca "dira",

na Badnjak većinu južina nervira.

No, sve je to samo blaga uvertira

u promjenu što se na Božić planira...

A ima i onih još starijih, pisanih uoči Božića 2016. I eto, prije pet godina napisao je Vakula ovo:

Parafrazirajući rime stare,

koje stare,

ali se ne kvare,

moglo bi se reći,

nadajući se svačijoj sreći:

Iako bi Božić bijeli,

mnogi silno željeli,

ili barem pahulje tijekom večeri Badnje,

priroda ni ove godine neće činiti takve radnje.

No, radosti su moguće i bez pahulja snježnih,

osobito ako ste u krugu bližnjih.

