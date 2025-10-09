Naši Portali
NJEMAČKA

Otac se naljutio zbog intervencije: Policiji stigla anonimna poruka, otkrili gdje je dijete čekalo roditelje

njemačka policija
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Fenix-magazin
09.10.2025.
u 11:03

Policija u Donjoj Bavarskoj istražuje sumnju na povredu dužnosti brige i odgoja nakon što je jedanaestogodišnja djevojčica nakon škole redovito morala čekati svoje zaposlene roditelje u podrumu za bicikle.

Djevojčicu su policajci u ponedjeljak, na temelju anonimne dojave, pronašli u prostoru za odlaganje bicikala jedne zgrade u Vilsbiburgu. U dogovoru s centrom za socijalnu skrb dijete je u međuvremenu vraćeno roditeljima, priopćila je policija, piše Fenix-magazin.

Roditelji ostavljali dijete u podrumu – policija pokrenula istragu

Prema saznanjima istrage, djevojčica je redovito morala čekati i do dva sata u prostoriji od oko četiri kvadratna metra dok se roditelji ne bi vratili s posla. Podrum je bio opremljen naslonjačem, stolom i grijalicom, ali nije imao pristup toaletu, pa je dijete moralo obavljati nuždu u vrtu. Policajci su djevojčicu odveli u postaju i obavijestili centar za socijalnu skrb te roditelje. Prema navodima policije, otac je telefonom reagirao vrlo ljutito kada je obaviješten o intervenciji.
Ključne riječi
policija Njemačka

