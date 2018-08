Otac pretučenog mladića: Sve je namješteno i na kraju nitko neće biti kriv, ne vjerujem policiji!

U noći s utorka na srijedu oko 1.30 sati u središtu Vinkovaca dogodila se tučnjava u kojoj je sudjelovalo više mlađih osoba. U tučnjavi kojoj uzrok još nije poznat niti je o njemu izvijestila policija ozlijeđene su dvije osobe. Ivan Mikuljan, 21-godišnji mladić iz Andrijaševaca, obližnjeg sela, teško je ozlijeđen i hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek u kojem su se liječnici borili za njegov život, a prema najnovijim informacijama Mikuljan više nije životno ugrožen, ali i dalje je hospitaliziran u KBC-u Osijek.

Policiju obavijestili iz bolnice

– Obavještavamo vas da je pacijent stabilno i trenutačno izvan životne opasnosti – izvijestili su nas iz Ravnateljstva KBC-a Osijek.

Nevjerojatan je podatak da policija nije znala za ovaj događaj, nego je o njemu doznala u srijedu ujutro nakon što su ih kontaktirali iz KBC-a Osijek u kojem su zaprimili teško ozlijeđenog mladića. Odmah potom počele su kružiti i priče da je riječ o dogovorenoj tučnjavi i da je u njoj sudjelovao i Domagoj Culej, sin saborskog zastupnika Steve Culeja (HDZ). Kružilo je da je upravo on Mikuljana teško ozlijedio.

– Domagoj je na mjesto tučnjave došao naknadno i on nije sudjelovao u njoj niti je imao bilo kakav fizički kontakt s tim mladićem. Štoviše, on ih je pokušao razdvojiti. Sve to jasno se vidi i na snimci nadzorne kamere koja pokriva taj prostor. Samim time priče da ga je Domagoj udario bocom u glavu i potom cipelario nisu istinite – rekao je Stevo Culej.

Kaže i da je odmah po saznanju o tome događaju sina osobno uvukao u automobil i odvezao u policijsku postaju te da ga je u autu i ispitao, a on mu je rekao da Mikuljanu nije nanio nikakve ozljede.

– Sve to ponovio je i u policiji gdje je dao izjavu. Nakon toga i nakon što je pregledana snimka nadzorne kamere sin je pušten kući. Inače, do svega ovoga u medijima ne bi ni došlo da on nije sin Steve Culeja. Kako god, protiv niza medija podići ću kaznene prijave i pokrenuti sudske tužbe zbog duševnih boli. Od policije ću zatražiti izuzeće te snimke da bih je mogao pokazati javnosti da se izbjegne daljnje iznošenje laži – ističe Culej.

Oglasila se i PU vukovarsko-srijemske županije iz koje navode da su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili identitet sudionika fizičkog sukoba u središtu Vinkovaca te da će protiv sudionika tučnjave, među kojima je i Domagoj Culej, podići kaznene prijave.

– Sumnja se da je 19-godišnjak iz Mirkovaca počinio kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede na štetu 21-godišnjaka iz Andrijaševaca te da je 17-godišnjak iz Mirkovaca počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 17-godišnjaka iz Rokovaca. Policija je utvrdila identitet 13 mlađih osoba koje su se nalazile na mjestu događaja, ispitala ih o okolnostima događaja te će protiv njih podnijeti kaznene prijave za sudjelovanje u tučnjavi redovnim putem. Devetnaestogodišnjak i 17-godišnjak bit će privedeni u pritvorsku jedinicu policije uz odgovarajuće kaznene prijave. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja nastavlja se kriminalističko istraživanje, navode iz PU.



Ivan Mikuljan, otac teško ozlijeđenoga Ivana, kaže da ne vjeruje u navode policije, smatra da je sve namješteno te da na kraju nitko neće biti kriv i da nitko neće odgovarati.

Fraktura lubanje

– Ne mogu ništa reći jer nisam bio tamo, ali zbog oca saborskog zastupnika Domagoj Culej uvijek će se bolje izvući. Ne vjerujem u to što se govori ni što policija navodi. Ivan nije bio konfliktan mladić, a uz to ima i slomljen prst na ruci tako da nije mogao sudjelovati ni u kakvoj tučnjavi. To nije ni bila tučnjava, nego pokušaj ubojstva. Ivan nema nijednu ogrebotinu na tijelu, ali zato ima frakturu lubanje, a pitanje je hoće li mu uspjeti spasiti oko i hoće li na njega više vidjeti – rekao je Mikuljan.

Ovo nije prvi ovakav fizički sukob u kojem je netko od mladića teško ozlijeđen. Tako je početkom studenoga 2008. godine Josip Klasnić (16) iz Rokovaca pretučen na ulici i zbog teških je ozljeda preminuo nekoliko dana nakon napada.

Dvije godine poslije, također sredinom studenoga, u kafiću u Gradištu, selu između Vinkovaca i Županje, pretučen je Miroslav Tunjić (17). Tako pretučen ostavljen je na cesti nakon čega ga je usmrtio automobil koji je naišao. Sredinom veljače 2016. godine pretučen je i Tomislav Š. (20) iz Vukovara kojega su navijači Crvene zvezde tukli bejzbol-palicom i prislanjali mu pištolj na glavu.