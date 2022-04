Otac Mateja Periša: 'Živim bez osmjeha, ali ne gubim nadu da ću ga zagrliti. Moram živjeti s tim da ne znam gdje je'

Splićanin Matej Periš nestao je u Beogradu prije točno četiri mjeseca. Njegov otac, Nenad Periš, i dalje se nada da će zagrliti sina, a kako kaže, stalno je u kontaktu s policijom koja provjerava sve nove informacije koje bi mogle pomoći otkriti gdje je Matej i što mu se dogodilo.

- Kroz tu kobnu noć prošao sam tisuću puta. Razmišljao sam o tome što se dogodilo, ali svaki put kada dođem do kraja, postavljam si pitanja na koja nemam odgovor i to me vraća na početak priče... Činjenica je da nemam odgovor na ono što se dogodilo Mateju - rekao je Nenad Periš za Blic.

- Mnogi su se zainteresirali za slučaj, formirale su se mnoge grupe na društvenim mrežama. Šalju se snimke, informacije. Svaki dan imam neke aktivnosti vezane uz potragu, ali još uvijek nemam odgovor. Bitno je da se za njim još traga - dodao je.

VIDEO Snimke iz noći nestanka Mateja Periša

Matejev otac proveo je 75 dana u Beogradu, nakon čega se vratio u Split. Nastavio je sa životom koji je živio sve dok Matej nije nestao. Međutim, kako dodaje, ništa više nije kao prije.

- Živim prosječno, funkcioniram nekako. Idem na posao, radim aktivnosti koje sam radio prije. Naravno, ovo nije ni približno kao tada. Više ne uživam u tome kao prije, ali se trudim biti uključen u sve i biti koristan svojoj obitelji. Biti Nenad Periš. Bez obzira na to što osmijeha nema. Živim, radim... Moram dalje. Moram živjeti s tim da ne znam gdje je Matej - objašnjava.

Matejeve sestre žive baš kao i njihov otac, nadajući se da će ponovno vidjeti i zagrliti svog brata.

- Očekujemo da ćemo primiti vijest, kakva god ona bila. Bez obzira na to što je prošlo puno vremena, nadamo se da će se enigma riješiti, da će se pojaviti neka vijest ili informacija, da će se netko nečega sjetiti i da će to dovesti do kraja agonije koja traje četiri mjeseca - kaže Periš. Neizvjesnost, dodaje, otežava cijelu situaciju.

VIDEO Ovo su prijatelji Mateja Periša na putu za Beograd: Doznali smo detalje o njima

- Što više vrijeme prolazi, koliko god bol bila teška, više se navikavate na nju, ali neizvjesnost sve otežava. Samo se morate držati istine, ja ću prihvatiti sve što se događa, a vjerujem da će Bog sve riješiti. Znam da će Matej završiti na najboljem mjestu, bilo sa svojom obitelji ili s Bogom. Moramo živjeti s tim, a ako bude sreće, ako se Matej vrati, to će biti događaj koji će odjeknuti. Nadam se, ali i zahvaljujem svima što su uz mene - zaključio je Nenad Periš.

Puno je nepoznanica o nestanku mladog Splićanina. Matej je, podsjetimo, nestao u noći s četvrtka, 30. prosinca, na petak, 31. prosinca 2021. godine, u Beogradu. Zadnji je put viđen uz rijeku Savu oko kluba Gotik. U klubu je bio sa svojih šest prijatelja u noći s četvrtka na petak, a oni su u petak njegov nestanak prijavili policiji.

Za vrijeme potrage, pojavile su se snimke nadzornih kamera s beogradskih ulica koje sugeriraju da je na njima upravo Periš koji trči.

VIDEO Rekonstrukcija kretanja Mateja Periša u noći nestanka