Otac nestalog Mateja Periša: 'On nije nestao, otišao je. Nadam se najboljem'

Želje da je živ su uvijek prisutne, ja očekujem da se Matej pojavi, jer ništa nije sagledano do kraja i ne postoji činjenica da je Matej završio u rijeci sa sigurnošću - progovorio je Nenad Periš, otac nestalog Mateja za kojim se bezuspješno traga već četiri mjeseca.

Matej Periš nestao je u noći s 30. na 31. prosinca prošle godine u Beogradu, a potraga za njim i dalje traje.

- Novih informacija nema, ja sam u kontaktu sa srpskom policijom svaki dan i oni me obavještavaju za nova saznanja, ali ta saznanja nisu dovela do novih informacija koje bi pomogle u potrazi za Matejem. Sva razmišljanja su otvorena i Bog će dati da se nešto na kraju ipak sazna i da se ova agonija završi. Nema druge nego vjerovati i nadati se i to je ono što mene vodi kroz život i što god da se dogodi ja ću znati da je Matej na pravom mjestu kazao je Nenad Periš za Blic.

- Više puta sam prošao cijelu priču i uklapao u nju i prijatelje i policiju i moja neka razmišljanja, i stvarno je to jedna velika enigma. Matej nije nestao, on je otišao. Moje mišljenje je da je Matej znao gdje ide i da, ako se nešto dogodilo, da je to bilo neočekivano za njega. Sve su opcije otvorene i ja se nadam najboljem. Znam da ako bi se pronašao, da bi i u Hrvatskoj i Srbiji bilo veliko slavlje - dodao je.

U Beogradu je dobio od jednog čovjeka čokoladicu dok je šetao na Savskom keju, za što je kazao kako mu je to puno značilo i da će taj trenutak uvijek pamtiti.

- Ja sam morao proći ponovno cijelu priču kad sam došao u Split i to mi je bilo jako bolno. Tu sam se vratio zbog obitelji i morao sam nastaviti živjeti realan život. Bolno je, ali to je život. Matej je uvijek sa mnom, možda neće biti kao nekad, ali srest ćemo se negdje - kazao je.

