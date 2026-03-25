Dojava o eksplozivu kod zgrade suda u Varaždinu, provedena evakuacija

Danas oko 7.30 sati, policijski službenici Policijske uprave varaždinske zaprimili su putem Županijskog centra 112 dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi kod zgrade sud u Varaždinu.

Svi raspoloživi policijski službenici Policijske uprave varaždinske odmah su žurno upućeni na sve lokacije sudova kako bi ista osigurali, dok je na nekim lokacijama provedena evakuacija. Slijedi provođenje protueksplozijskih pregleda te daljnji rad u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja, kažu u policiji.