Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Presuda

Napisala '1312', policija ju prijavila zbog vrijeđanja, a sud oslobodio

policija, očevid
Marijan Susenj/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
25.03.2026.
u 11:54

Ispod jednog članka na Facebooku objavila je "1312", što je je, prema optužnici, skraćenica za "ACAB", akronim za rečenicu "All cops are bastards", ili u prijevodu "Svi policajci su gadovi"

Općinski sud u Bjelovaru oslobodio je optužbe 37-godišnju ženu koju je policija u Grubišnom Polju prijavila za narušavanje javnog reda i mira jer je ispod jednog članka na Facebooku objavila "1312", što je je, prema optužnici, skraćenica za "ACAB", odnosno brojevi se zamjenjuju sa redoslijedom slova u abecedi. "ACAB" je akronim za rečenicu na engleskom jeziku "All cops are bastards", ili u prijevodu "Svi policajci su gadovi"

Sud nije na nedvojben način utvrdio da je okrivljena 22. veljače 2025. narušavala javni red i mir sa svog profila na način da je „omalovažavala ili vrijeđala državne organe, odnosno službene osobe prilikom vršenja ili u vezi s vršenjem službe ili njihova zakonita naređenja“. Većini prosječnih građana nije poznato značenje tih brojeva, posebno stoga što, kako piše u presudi, engleski jezik nije službeni jezik u Hrvatskoj i ne moraju ga poznavati svi građani.

Ključne riječi
Grubišno Polje Bjelovar presuda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!