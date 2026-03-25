Napisala '1312', policija ju prijavila zbog vrijeđanja, a sud oslobodio

Općinski sud u Bjelovaru oslobodio je optužbe 37-godišnju ženu koju je policija u Grubišnom Polju prijavila za narušavanje javnog reda i mira jer je ispod jednog članka na Facebooku objavila "1312", što je je, prema optužnici, skraćenica za "ACAB", odnosno brojevi se zamjenjuju sa redoslijedom slova u abecedi. "ACAB" je akronim za rečenicu na engleskom jeziku "All cops are bastards", ili u prijevodu "Svi policajci su gadovi"

Sud nije na nedvojben način utvrdio da je okrivljena 22. veljače 2025. narušavala javni red i mir sa svog profila na način da je „omalovažavala ili vrijeđala državne organe, odnosno službene osobe prilikom vršenja ili u vezi s vršenjem službe ili njihova zakonita naređenja“. Većini prosječnih građana nije poznato značenje tih brojeva, posebno stoga što, kako piše u presudi, engleski jezik nije službeni jezik u Hrvatskoj i ne moraju ga poznavati svi građani.