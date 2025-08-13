Ostvaruje li se proročanstvo Babe Vange o 'dvostrukoj vatri'? Ljudi se pitaju što se krije iza toga

Predviđanja pokojne bugarske mističarke Babe Vange za 2025. godinu izazvala su val rasprava i nagađanja diljem svijeta. Njezino tajanstveno proročanstvo o 'dvostrukoj vatri' koja dolazi 's neba i sa Zemlje' zaintrigiralo je javnost, dok se mnogi pitaju što bi ove zagonetne riječi mogle značiti u kontekstu trenutnih globalnih događaja. Mnogi tumače Vangino proročanstvo simbolično. 'Vatra s neba' mogla bi upućivati na kozmičke ili duhovne događaje, poput globalnog buđenja ili poruke viših sila, dok 'vatra sa Zemlje' sugerira sukobe, zagađenje ili prirodne katastrofe. Ove godine svjedočimo šumskim požarima koji haraju Sjevernom Amerikom i Europom, dok svemirske agencije, uključujući NASA-u, upozoravaju na solarne baklje i asteroide u blizini Zemlje. Iako ovi fenomeni zasad nisu izazvali globalnu katastrofu, njihova istovremenost potaknula je povezivanje s Vanginim riječima. Dr. Tanya Velinova, stručnjakinja za balkanski misticizam, upozorava na oprez pri tumačenju. "Vangina predviđanja često odražavaju kolektivne strahove i tjeskobe društva, a ne nužno točne prognoze", izjavila je. Prema njoj, nejasan i poetski jezik proročanstava omogućuje široku interpretaciju, često prilagođenu aktualnim događajima.

Baba Vanga je navodno predvidjela da će 2025. godine ljudi "drugačije otvoriti oči". Neki to vide kao najavu duhovnog ili moralnog prosvjetljenja, dok drugi ostaju skeptični, smatrajući da se radi o slučajnostima povezanima s nejasnim proročanstvima. Na društvenim mrežama i forumima rasprave su podijelile javnost: duhovni sljedbenici vjeruju u predviđanja, dok skeptici upozoravaju na opasnost od preširokih tumačenja. Baba Vanga, bila je slijepa bugarska vidovnjakinja čija su proročanstva privukla svjetsku pažnju. Iako je preminula 1996., njezine navodne prognoze događaja poput napada 11. rujna, katastrofe u Černobilu i Brexita i dalje izazivaju zanimanje. No, mnoge od tih tvrdnji ostaju upitne zbog nejasnih zapisa i usmene predaje koja je mogla iskriviti izvorne izjave. U svijetu prepunom nesigurnosti, Vangina proročanstva nastavljaju intrigirati ljude koji traže odgovore. Bez obzira jesu li njezine riječi proročke ili tek odraz ljudskih strahova, one potiču na razmišljanje o našem odnosu prema planetu i budućnosti, piše msn.com.