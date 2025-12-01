Oštra poruka Merza: Nema nikakve odluke o Ukrajini i Europi bez Ukrajinaca i bez Europljana!

Europljani će se usprotiviti "nametnutom miru" Ukrajini, potvrdio je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz uoči planiranog razgovora između američkog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Mi slijedimo jasnu liniju - nema nikakve odluke o Ukrajini i Europi bez Ukrajinaca i bez Europljana, nikakav mir se ne može nametnuti iza leđa Ukrajini, nikakvo slabljenje niti podjela Europske unije i NATO-a", rekao je njemački čelnik nakon telefonskog razgovora sa svojim ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama.
Ovaj multilateralni sastanak održan je dok je Merz u Berlinu bio domaćin poljskome premijeru Donaldu Tusku, a francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu je ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Dvojica dužnosnika prethodno su razgovarala s američkim izaslanikom Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim, objavila je Elizejska palača.
"U Ukrajini je u pitanju i jedinstvo Europe", istaknuo je Merz, dodavši kako je na velikim europskim zemljama, među kojima su Poljska i Njemačka, "posebna odgovornost da zajamče kako ništa i nitko ne dijeli Europu". Prema simultanom njemačkom prijevodu, Donald Tusk je istaknuo da su Europljani "jednoglasni" kada je riječ o ovoj pitanju i da su "u potpunosti predani nastavku pune potpore Ukrajini u njezinoj obrani u ratu protiv Rusije".
Ova intenzivna diplomatska aktivnost uslijedila je u trenutku kada su ruske snage u studenome na ukrajinskoj liniji bojišnice postigle svoj najveći napredak u zadnjih godinu dana, prema analizi AFP-ovih podataka koju je omogućio Institut za proučavanje rata (ISW). I Volodimir Zelenskij, utjelovljenje ukrajinskog otpora ruskoj invaziji već gotovo četiri godine, mora se suočiti s velikim korupcijskim skandalom u svojoj zemlji u koji je upletena i vlada, zbog čega je ostavku bio primoran podnijeti moćni šef predsjedničkog kabineta, Andrej Jermak.
Nije tebe briga ni za Ukrajinu ni za ukrajince, tamo negde na istoku ne ginu nemci, francuzi . . . već sloveni, isti narod, ista krv - braća. Političari zbog nekog njima znanog interesa i novca su ih podelili. Sada preko marionete u liku Zelenskog, koji nastavlja izgubljeni rat, koji se nemilice bogati, i dalje održavate ovu agoniju napaćenog ukrajinskog naroda. Koliko su Rusi i Putin krivi za ovaj rat, ništa manja uloga u svemu tome nije ni vaša. U ovoj rečenici ''U Ukrajini je u pitanju i jedinstvo Evrope'' je sve rečeno . . .i ko može da čita između redova sve će mu biti jasno. Osim toga jedinstvo Evrope ste uništili vi sami, ne poštujući male zemlje ove Unije i njihove interese, sebično gledajući samo sebe. PS Sada možete opet, a zbog izrečene istine, koju svi vide, ponovo da me banujete. Nije problem.