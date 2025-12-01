Naši Portali
Branimir Pofuk
Autor
Branimir Pofuk

General Mandon šokirao je Europu govorom o ratu, a nama je još ljetos general Gotovina rekao da je rat dolina smrti

storyeditor/2025-11-27/PXL_ABA_111125_141745446.jpg
Blondet Eliot/ABACA/ABACA
01.12.2025. u 18:20

Francuski načelnik Glavnog stožera samo je izrekao istinu o ratu koju prešućuju političari koji o njemu odlučuju

Francuski načelnik Glavnog stožera general Fabien Mandon detonirao je ovih dana eksploziju koja je odzvonila cijelom Europom: “Ako nismo spremni izgubiti svoju djecu, onda nismo spremni braniti svoju zemlju.” U obraćanju kongresu francuskih gradonačelnika upozorio je da se Francuska mora pripremiti na “visoku razinu žrtava” u budućim sukobima te da građani moraju shvatiti da rat “više nije nešto što se događa samo drugima, daleko od nas”. Govorio je o “novoj epohi prijetnji”, o ruskoj agresiji i velikoj mogućnosti širenja sukoba na europski prostor u sljedeće dvije do tri godine.

Ključne riječi
Ante Gotovina rat Europa Francuska

