General Mandon šokirao je Europu govorom o ratu, a nama je još ljetos general Gotovina rekao da je rat dolina smrti

Francuski načelnik Glavnog stožera general Fabien Mandon detonirao je ovih dana eksploziju koja je odzvonila cijelom Europom: “Ako nismo spremni izgubiti svoju djecu, onda nismo spremni braniti svoju zemlju.” U obraćanju kongresu francuskih gradonačelnika upozorio je da se Francuska mora pripremiti na “visoku razinu žrtava” u budućim sukobima te da građani moraju shvatiti da rat “više nije nešto što se događa samo drugima, daleko od nas”. Govorio je o “novoj epohi prijetnji”, o ruskoj agresiji i velikoj mogućnosti širenja sukoba na europski prostor u sljedeće dvije do tri godine.