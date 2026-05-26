Oštra poruka iz Rusije: ‘Ovo će ohladiti zanos zapadnih stratega, sad će tek razmisliti o posljedicama'

Tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu upozorio je na pogoršanje globalne sigurnosne situacije te ustvrdio kako će nedavna testiranja interkontinentalne balističke rakete Sarmat 'ohladiti zanos zapadnih stratega'. Ove oštre izjave dao je tijekom sastanka Odbora tajnika vijeća sigurnosti Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti (CSTO), prenosi ruska državna agencija TASS.

'Uvjeren sam da će uspješna testiranja balističke rakete Sarmat ohladiti žar zapadnih stratega. To će ih prisiliti da trezveno sagledaju potencijalne posljedice svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njezinim saveznicima', izjavio je Šojgu. Poručio je i da se sigurnosna situacija u svijetu ubrzano pogoršava te da se, uz postojeće izazove, pojavljuju i nove prijetnje na području odgovornosti CSTO-a. 'Globalna sigurnosna situacija brzo se pogoršava. Uz postojeće izazove i prijetnje, pojavljuju se i novi rizici u zoni odgovornosti organizacije', rekao je.

Posebno je istaknuo napetosti uz zapadne granice država članica CSTO-a, pri čemu je glavnu prijetnju pripisao NATO-u i njegovim članicama. Prema njegovim riječima, Savez pojačava vojne aktivnosti, infrastrukturu i obavještajno djelovanje u regiji. 'Ispravno procjenjujemo rizike povezane s povećanjem broja vojnih vježbi NATO-a, jačanjem vojnih kapaciteta, širenjem infrastrukture i intenziviranjem obavještajnih aktivnosti u zapadnoj zoni kolektivne sigurnosti te poduzimamo mjere za smanjenje tih rizika', rekao je Šojgu.

Govoreći o ruskim vojnim kapacitetima, posebno se osvrnuo na uspješna testiranja interkontinentalne balističke rakete Sarmat, kao i na nedavne vježbe uporabe nuklearnih snaga. 'Uvjeren sam da će nedavna uspješna testiranja rakete Sarmat i prošlotjedne vježbe uporabe nuklearnih snaga ohladiti zanos zapadnih stratega te ih natjerati da ozbiljno razmotre moguće posljedice njihove nepromišljene politike prema Rusiji i njezinim saveznicima', poručio je.

Šojgu se dotaknuo i odnosa s Armenijom, izrazivši nezadovoljstvo smjerom kojim ide armenska politika. Kazao je kako smatra da Erevan traži zaštitu upravo od onih koje Moskva vidi kao izvor prijetnje. Problema ima mnogo i puno ih je učinkovitije rješavati zajedno. Nažalost, naši armenski partneri u organizaciji to ne razumiju jer zaštitu traže upravo od izvora prijetnje', izjavio je.

Dodao je kako je odluka o budućem smjeru zemlje isključivo na armenskom vodstvu. 'Na armenskom je vodstvu da donese svoj izbor jer upravo ono snosi odgovornost za budućnost svoje države i svog naroda', zaključio je Šojgu.