U izlijetanju autobusa kod Obrovca ozlijeđene četiri djevojčice: Dvije teško, jedna na hitnoj operaciji

Na području Bilišana u utorak ujutro je došlo do prometne nesreće u kojoj je minibus s učenicima sletio s ceste tijekom vožnje prema Obrovac. Dojava o nesreći zadarskoj policiji stigla je u 7:58 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene sve žurne službe.

Prema informacijama koje je objavila PU zadarska, riječ je o minibusu zadarskih registarskih oznaka koji je prometovao na relaciji Muškovci - Obrovac te je prevozio učenike. U prvim informacijama navedeno je da su tri osobe prevezene na liječničku obradu, dok su ostali putnici zbrinuti na mjestu nesreće.

No, iz Opće bolnice Zadar naknadno su potvrdili da je ozlijeđenih ipak više. Kirurg dr. Nediljko Jović izjavio je kako su u bolnicu zaprimljene četiri maloljetne djevojčice, odnosno dva para sestara. 'Prve sestre mlađe su životne dobi. Jedna je zadobila teške tjelesne ozljede i trenutačno je na operaciji, dok su kod druge također utvrđene teške tjelesne ozljede, ali zasad ne zahtijeva operativni zahvat te se nalazi na opservaciji', rekao je dr. Jović, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Dodao je kako su kod drugog para sestara utvrđene lakše ozljede u obliku nagnječenja. 'I dalje su u obradi, operacija neće biti potrebna i nalaze se na opservaciji. Nitko nije životno ugrožen', istaknuo je. Iz bolnice su također najavili dolazak još jednog učenika i vozača minibusa na liječnički pregled i obradu.