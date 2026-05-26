Hrvat na penjačkoj stazi u Austriji naišao na opasnu napravu, policija odmah reagirala

Na austrijskoj strani planinskog masiva Košuta, uz samu granicu sa Slovenijom, proteklog je vikenda hrvatski alpinist naišao na neeksplodiranu granatu iz razdoblja Drugog svjetskog rata.

Granata je pronađena u blizini penjačke staze, nakon čega je alpinist odmah obavijestio policiju te im elektroničkom poštom poslao fotografije i preciznu lokaciju pronalaska, prenosi slovenska novinska agencija STA.

Austrijske vlasti reagirale su već sljedećeg dana. Na mjesto događaja u ponedjeljak je helikopterom prevezen stručnjak službe za razminiranje koji je na terenu sigurno deaktivirao minobacačku granatu dugu oko 60 centimetara, izvijestila je policija, a prenosi austrijska agencija APA. Cijela intervencija provedena je bez incidenata, a opasna eksplozivna naprava uspješno je uklonjena s područja kojim prolaze planinari i penjači.