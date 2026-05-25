Nad Europom se razvila zloglasna toplinska kupola, saharski zrak prži sve pred sobom: Evo do kad će trajati vrućine

Britanski Meteorološki zavod (Met Office) objavio je u ponedjeljak oko 17 sati po lokalnom vremenu da je u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kewu u južnom Londonu izmjereno 34,8 °C. Time je srušen stari rekord od 32,8 °C, koji je stajao od 1922. i 1944. godine. Samo nešto ranije na aerodromu Heathrow zabilježeno je 33,5 °C. „Takva vrućina bila bi iznimna usred ljeta, a kamoli u svibnju“, istaknuo je Met Office na platformi X. U nedjelju je proglašen toplinski val na osam lokacija u Engleskoj, uključujući Veliki London, Suffolk i Essex, gdje su temperature tri dana zaredom prelazile 27 °C. Jedino su sjeverozapadna Škotska i Sjeverna Irska pošteđene ekstremnih vrućina.

Slična situacija bilježi se i u Francuskoj, gdje je nacionalna meteorološka služba Météo-France u ponedjeljak izdala žutu razinu upozorenja za departman Finistère na krajnjem zapadu zemlje. Riječ je o prvom takvom upozorenju na tom području otkako je sustav uveden 2004. godine. Upozorenje je potom prošireno na ukupno 18 departmana na zapadu Francuske te na područje Pariza, dok je osam departmana stavljeno pod narančasti meteoalarm zbog još izraženijih temperaturnih ekstrema.

U pojedinim dijelovima Francuske temperature su bile i do 15 °C iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine, što je dodatno pojačalo zabrinutost meteorologa. Francuski stručnjak Cyril West ocijenio je kako se radi o najranijem toplinskom valu zabilježenom u više od stoljeća. Kao glavni uzrok naveo je prodor vrlo toplog zraka iz Sahare preko Sredozemlja, koji prema Europi usmjerava i zadržava snažna anticiklona nad područjem Beneluksa i Sjevernog mora.

Prema analizi meteorološkog servisa Severe Weather Europe, nad zapadnom i središnjom Europom razvila se snažna tzv. toplinska kupola (Heat Dome) – stabilan sustav visokog tlaka koji djeluje poput atmosferskog „poklopca“, odnosno zarobljava topli zrak u nižim slojevima atmosfere i sprječava njegovo hlađenje. Takav obrazac doveo je do temperaturnih odstupanja od 12 do 16 °C iznad višegodišnjeg prosjeka za kraj svibnja u velikom dijelu zapadne Europe.

U proteklih nekoliko dana već su zabilježeni brojni temperaturni rekordi. U Londonu je u nedjelju izmjereno 32,3 °C, dok su u dijelovima Portugala, Španjolske i Francuske temperature dosezale između 35 i 38 °C. Meteorolozi upozoravaju da bi se vrućine mogle dodatno pojačati tijekom tjedna, s vrhuncem koji se očekuje u utorak i četvrtak. U južnoj Engleskoj pritom postoji mogućnost da temperature dosegnu i 35 do 37 °C, što bi predstavljalo jednu od najviših svibanjskih vrijednosti ikad zabilježenih.

Meteorolog Greg Dewhurst iz britanskog Met Officea upozorio je kako su temperature znatno iznad sezonskog prosjeka: „U Londonu bi u ovo doba godine trebalo biti oko 17 do 18 °C. Svjedočimo sve češćim ekstremima diljem svijeta, što je dobar pokazatelj klimatskih promjena na djelu.“ Prema prognozama, toplinska kupola trebala bi se zadržati do kraja svibnja, a najizraženija vrućina očekuje se u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj, zemljama Beneluksa, Njemačkoj te Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Meteorolozi upozoravaju da bi u mnogim državama moglo doći do rušenja brojnih dnevnih i mjesečnih rekorda za svibanj, dok se građanima, posebno ranjivim skupinama poput starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika, savjetuje poseban oprez zbog povećanog rizika od toplinske iscrpljenosti i drugih zdravstvenih posljedica ekstremne vrućine.