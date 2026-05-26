Lukava taktika Moskve kako bi svi posumnjali na Ukrajince: 'Preusmjeravaju dronove, rade to namjerno'

Dok Ukrajina proširuje svoju kampanju dugometnih dronova duboko unutar Rusije, čini se da je Moskva pronašla način kako neke od tih napada pretvoriti u problem za Kijev. Rusija je počela ometati ukrajinske dronove i preusmjeravati ih prema susjednim NATO zemljama, posebice baltičkim državama i Finskoj, stvarajući sve veći sigurnosni i politički izazov za neke od Ukrajini najbližih saveznika. Više baltičkih dužnosnika i javnih osoba koje su razgovarale s Kyiv Independentom upozorile su da bi, ako se incidenti nastave, oni postupno mogli erodirati javnu podršku Ukrajini u zemljama koje su bile među njezinim najsnažnijim zagovornicima.

Prvi veći incident dogodio se u ožujku, kada je nekoliko dronova palo u Finskoj. Lokalne vlasti potvrdile su da je barem jedan od njih bio ukrajinski. Incident je izazvao službenu ispriku Kijeva. Zatim, u svibnju, nekoliko je dronova ušlo u latvijski zračni prostor iz Rusije, a jedan je pao blizu skladišta nafte u istočnom gradu Rēzeknē, blizu ruske granice. Do tada ukrajinski dronovi nikada nisu pogodili ništa unutar Latvije. Latvijski dužnosnici nekoliko su dana izbjegavali javno potvrditi podrijetlo dronova unatoč tome što su, navodno, imali dokaze odakle su došli. Ukrajina je na kraju razjasnila situaciju i ponovno se ispričala.

Posljedice u Latviji bile su trenutne i ozbiljne. Incident s dronom razotkrio je duboke podjele unutar vladajuće koalicije oko nacionalne sigurnosti i izazvao političku krizu koja je kulminirala time što je latvijska premijerka Evika Silina 14. svibnja objavila da će podnijeti ostavku. Ubrzo nakon toga, Estonija je suočena sa svojom vlastitom krizom. NATO-ov borbeni zrakoplov oborio je sumnjivi ukrajinski dron iznad estonskog teritorija 19. svibnja. Slični su se incidenti ponovili nekoliko puta u sljedećim danima, što je dodatno pojačalo zabrinutost u regiji.

Dužnosnici kažu da nema naznaka da je Ukrajina namjerno gađala saveznike. Svaki se incident dogodio tijekom ukrajinskih napada na ciljeve unutar Rusije. Ukrajina, koja se već više od četiri godine brani od ruske sveobuhvatne agresije, proširila je operacije dronovima, pri čemu su ruski energetski i vojni objekti na sjeverozapadu zemlje glavni ciljevi Kijeva. Prema ukrajinskim dužnosnicima, Rusija namjerno koristi sustave elektroničkog ratovanja kako bi preusmjerila ukrajinske dronove na teritorij NATO-a. "Rusija nastavlja preusmjeravati ukrajinske dronove prema baltičkim zemljama pomoću elektroničkog ratovanja. A Moskva to radi namjerno, zajedno s pojačanom propagandom“, izjavio je glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij.

Propagandna komponenta brzo je postala vidljiva nakon svakog incidenta. Ruski dužnosnici odmah su počeli prikazivati padove dronova kao dokaz da Ukrajina, ili čak same NATO zemlje, ugrožavaju regionalnu sigurnost.

Ruska Služba vanjske obavještajne službe (SVR) 19. svibnja dodatno je eskalirala retoriku otvoreno zaprijetivši Latviji, iznoseći neutemeljene tvrdnje da ukrajinski dronovi koriste latvijski teritorij za napade na Rusiju. Služba je tvrdila da se pripadnici ukrajinskih Snaga za bespilotne sustave već nalaze na latvijskim vojnim bazama te da su "lokacije centara za donošenje odluka na latvijskom teritoriju dobro poznate". Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev otišao je još dalje, predlažući da baltičke zemlje aktiviraju članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora protiv Ukrajine. "Trebali su predložiti nešto drugo: da se aktivira članak 5. Washingtonskog ugovora protiv (Ukrajine) zbog napada", rekao je Medvedev.

Situacija je posebno osjetljiva jer su baltičke države i Finska dosljedno bile među najsnažnijim zagovornicima Ukrajine. Estonija, Latvija, Litva i Finska, zalagale su se za strožu politiku prema Moskvi, istovremeno pružajući vojnu i financijsku pomoć Kijevu u omjerima koji nadmašuju one većih europskih država s obzirom na njihovu veličinu. Sada dužnosnici strahuju da bi ponovljeni incidenti s dronovima mogli polako potkopati tu podršku.

Više baltičkih dužnosnika priznalo je da bi javna frustracija mogla na kraju rasti ako se takvi incidenti nastave. Toomas Hendrik Ilves, estonski predsjednik od 2006. do 2016., upozorio je da bi ponovljeni upadi dronova mogli postupno oštetiti javno mišljenje prema Ukrajini. "Da, apsolutno… tko želi da mu dronovi ulaze na teritorij?", rekao je Ilves za Kyiv Independent kada su ga pitali može li to utjecati na podršku Kijevu. Ilves je naveo latvijsku političku krizu kao primjer koliko ozbiljne posljedice mogu biti.

"Vidjeli smo da je to imalo konkretan učinak u Latviji“, rekao je, upozoravajući da iako je utjecaj za sada ograničen, "ako se nastavi događati… sigurno će početi utjecati na mišljenja".

Estonijski ministar obrane Hanno Pevkur slično je rekao da je Estonija javno pozvala Kijev da pojača kontrolu nad dronovima kako bi se izbjegle političke posljedice među saveznicima. "Moramo to reći. Moramo o tome razgovarati. I moramo biti vrlo jasni i iskreni jedni prema drugima", rekao je Pevkur. "Nema potrebe dovoditi u opasnost podršku Estonaca Ukrajini", dodao je, ističući da Kijev želi da saveznici poput Estonije, Latvije, Poljske i Finske ostanu "na njihovoj strani".

Kijev je brzo reagirao kako bi umirio saveznike nakon incidenata. Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga izjavio je da je Ukrajina spremna izravno surađivati s baltičkim državama i Finskom kako bi spriječila slične incidente u budućnosti. "Potvrdio sam spremnost Ukrajine na suradnju s baltičkim državama i Finskom kako bi se spriječili takvi incidenti, uključujući izravnim uključivanjem naših stručnjaka", rekao je Sibiga.

Također je naglasio da Ukrajina posjeduje opsežno znanje o borbi protiv dronova nakon godina obrane od masovnih ruskih napada. Jedan ukrajinski dužnosnik rekao je Kyiv Independentu da je Kijev sada u „svakodnevnom kontaktu“ s baltičkim saveznicima oko incidenata i mogućih preventivnih mjera, iako nije želio precizirati o kakvim se mjerama radi.

Jonatan Vseviov, glavni tajnik estonskog Ministarstva vanjskih poslova, rekao je da estonska javnost uglavnom razumije da su incidenti izravna posljedica ruske invazije. "Estonska javnost je dovoljno informirana da razumije zašto dronovi lete: razlog je ruski agresivni rat", rekao je Vseviov. "To je izbor koji je donesen u Moskvi, a ne u Kijevu", dodao je.

Reko je i da su dronovi ušli u estonski zračni prostor zbog "ruskog ometanja" i da većina ljudi razumije širi kontekst. "Ove stvari ne bi se smjele događati, ne mogu se događati, ne smiju se događati", rekao je, dodavši da je jedino pravo rješenje okončanje ruskog rata. Sličan stav izrazio je i jedan latvijski dužnosnik. "Vjerujemo da Ukrajina ima puno pravo na samoobranu, uključujući i ove protunapade. Planiramo surađivati s Ukrajinom u razmjeni najboljih praksi u području dronova i protudronskih tehnologija. To je ruski problem, jer proizlazi iz toga što Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine", kazao je za Kyiv Independent.