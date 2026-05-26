MISTERIOZNI DETALJI

Jeziv slučaj u Salzburgu: Vraćali se iz izlaska, pa u ruševnoj zgradi pronašli dva mumificirana tijela

26.05.2026.
u 11:22

Slučaj koji podsjeća na radnju kriminalističkog ili horor romana posljednjih je dana u središtu interesa salzburških istražitelja. Tijela su pronađena u kući predviđenoj za rušenje, a policija pokušava utvrditi radi li se o nesretnom slučaju, smrti iz očaja, prirodnoj smrti ili možda čak i kaznenom djelu

U napuštenoj i derutnoj zgradi u austrijskom Salzburgu pronađena su dva mumificirana tijela, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog jezivog slučaja. Identitet preminulih osoba zasad je potpuno nepoznat.

Slučaj koji podsjeća na radnju kriminalističkog ili horor romana posljednjih je dana u središtu interesa salzburških istražitelja. Tijela su pronađena u kući predviđenoj za rušenje, a policija pokušava utvrditi radi li se o nesretnom slučaju, smrti iz očaja, prirodnoj smrti ili možda čak i kaznenom djelu, piše Fenix magazin.

Prema dosad poznatim informacijama, prolaznici koji su se u noćnim satima vraćali iz izlaska neposredno prije ponoći ušli su u ruševnu zgradu i ondje pronašli dva tijela. Oba su bila mumificirana, što upućuje na to da su se ondje nalazila mjesecima, a moguće čak i godinama, bez da ih je itko otkrio.

Posebno zabrinjava činjenica da, prema trenutačnim informacijama, nitko dosad nije prijavio nestanak osoba za koje se sumnja da su pronađene u zgradi. Kriminalisti sada pokušavaju rasvijetliti identitet preminulih. Jedna od pretpostavki je da se radi o paru ili beskućnicima, no zasad nije poznat čak ni spol pronađenih osoba. Sud je naložio obdukciju koja bi trebala dati prve odgovore i pomoći u rasvjetljavanju ovog misterioznog slučaja.
