Osnovali državu na našem spornom teritoriju: 'Cilj nam je pomirenje naroda'

Obratili su nam se putem društvenih mreža. – Vi ste svojedobno pisali o Liberlandu koji je nedaleko od države koju mi osnivamo – počeli su. O Liberlandu, tvorevini Čeha Vita Jedličke na 7 kvadratnih kilometara teritorija Hrvatske koji osporava Srbija, već se neko vrijeme ne piše. Verdis je, čini se, nešto razrađenija ideja.

– Cilj nam je graditi pomirenje između etničkih skupina u regiji kao i graditi ekološki svjesnu i humanu državu. Imamo predstavnike u Osijeku i Apatinu te smo do sada postigli priznanje određenog broja političara i političkih stranaka, a zapazile su nas i neke medijske kuće, tvrde.

Za Slobodnu državu Verdis, kako se nazivaju, podignuta je i prilično impresivna internetska stranica. Tamo su navedene njezine vrijednosti, kako doći do državljanstva (taksa je 16 dolara), pa su tu uobičajene rubrike poput turizma, socijalne skrbi, ali i vojske koju bi ta država imala. Ona se također nalazi na spornom teritoriju na Dunavu, no bitno je manja od Liberlanda.

Tvrde da je Verdis prvi entitet koji je položio pravo na ovaj teritorij i on će i nakon razrješenja sporta ostati njegovim.

– Zapošljavamo 80 ljudi, a to namjeravamo povećati jer se uvode novi službenici vlade. Za razliku od Liberlanda, imamo neograničen pristup teritoriju, no on je još nenastanjen jer nismo međunarodno priznati. Zemljištem upravljamo preko naših predstavnika koji žive u Osijeku i Apatinu i koji za sada zemljištu pristupaju brodom. Nadamo se da će uskoro doći do međunarodnog priznanja. Nismo do sada imali izravnog kontakta s vlastima, tek nekoliko riječi za plovidbe Dunavom. U cijelosti pratimo međunarodne zakone te se nadamo ostvariti svoje ciljeve i ambicije. I nas je u tome usporila pandemija – kažu u novostvorenoj državi na spornom teritoriju.

Nadaju se, kaže 16-godišnji Daniel Jackson koji se predstavio kao privremeni predsjednik, da će za pet ili deset godina dostići međunarodno priznanje i imati dovoljno novca kako bi se za stalno nastanili na tlu za koje kažu da na njega imaju pravo. Iako Jackson u svojoj državi još nije bio, kaže da to namjerava ispraviti. Verdis već ima i putovnice, no izdali su ih, kažu, tek nekoliko.

