Osmorka prokrijumčarila najmanje 119 migranata, 'zaradili' 238.000 eura

Zbog krijumčarenja najmanje 119 migranata, USKOK je pokrenuo istragu protiv osam osoba, državljana Hrvatske i Srbije. Uzimali su 2.000 eura po migrantu. Sumnjiči ih se, konkretno, za kaznena djela zločinačkog udruženja i protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici EU ili potpisnici Schengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja. Šestorica su hrvatski državljani, s tim da su dvojica od njih i državljani Srbije, dok preostala dvojica imaju državljanstvo Srbije.

- Osnovano se sumnja da su prvookrivljeni i drugookrivljeni, u razdoblju od 21. veljače do 9. prosinca prošle godine u Hrvatskoj i Srbiji, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi, s osobom iz Srbije te s drugim zasad nepoznatim osobama dogovorili i organizirali kontinuirano nedozvoljeno prevođenje iz Srbije te Bosne i Hercegovine u Hrvatsku većeg broja stranaca koji ne ispunjavaju uvjete za zakonit ulazak i boravak u Hrvatskoj, kao i njihov privremeni smještaj te daljnji prijevoz do dogovorenih odredišta na području Hrvatske i Europske unije, sve za za novčanu naknadu od najmanje 2.000 eura po osobi - izvijestio je USKOK.

Njih su dvojica, sumnjiči se, okupili i povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i više zasad nepoznatih osoba. Kako se sumnja, princip je bio takav da je spomenuti dvojac dogovarao s osobama iz Srbije te BiH vrijeme, mjesto, broj stranaca, cijenu prebacivanja te njihov daljnji prijevoz do dogovorenih odredišta. Osoba iz Srbije i šestookrivljeni te sedmookrivljeni, kao i druge zasad nepoznate osobe pješice su prevodili strance preko granice između Srbije i Hrvatske izvan obilježenih graničnih prijelaza i granične kontrole. Odvodili su ih potom na dogovorena mjesta u blizini državne granice s Hrvatskom gdje su strance preuzimali četverookrivljeni i vozači angažirani za prijevoz do dogovorenih odredišta.

GALERIJA Na Županijski sud u Osijeku privedena petorica muškaraca osumnjičena za krijumčarenje ljudi

- Također su šestookrivljeni i sedmookrivljeni s osobom iz Srbije dovodili strane državljane do dogovorenog mjesta na obali Dunava u blizini granice s Hrvatskom gdje ih je preuzimao prvookrivljeni koji ih je čamcem i mimo granične kontrole prevozio preko Dunava u Hrvatsku. Po uputama prvookrivljenog, za to je vrijeme trećeokrivljeni na obali Dunava pazio na kretanje policijskih službenika. Nakon toga su prvookrivljeni i drugookrivljeni te osoba iz Srbije za daljnje preuzimanje i prijevoz stranaca angažirali trećeokrivljenog od sedmookrivljenog, koji su ih zatim preuzimali i prevozili do dogovorenih odredišta. Pritom su prvookrivljeni i drugookrivljeni bili prethodnica u pojedinim vožnjama stranih državljana radi provjere i dojavljivanja o mjestima policijske kontrole - nastavlja USKOK.

Prebacili su tako, dodaju, najmanje 119 stranih državljana, čime su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 238.000 eura. Za izvršena prebacivanja i prijevoze stranih državljana novac su preuzimali, vjeruju istražitelji, prvookrivljeni, drugookrivljeni i osmookrivljeni, a okrivljenici su novac međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

PU osječko-baranjska navela je, pak, kako su trojica nedostupna hrvatskom pravosuđu. Priopćili su i kako su petorica osumnjičenika s područja Osječko-baranjske županije, a u dobi su od 64, 42, 32, 37 i 40 godina. Preostala trojica osumnjičenika u dobi su od 30, zatim 29 i 42 godine. Obavljenim pretragama domova i vozila kojima se koriste osumnjičeni muškarci, pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela. Akcija hvatanja osmorice provedena je, inače, u suradnji PU osječko-baranjske, USKOK-a i EUROPOL-a.