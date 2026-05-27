Osječanka tvrdi da godinama proživljava isti horor na kupalištu: 'Krenuo je za mnom i izvadio spolovilo'

Šetnja psa na osječkoj Copacabani za 41-godišnju Osječanku ponovno se pretvorila u neugodno iskustvo kakvo, tvrdi, proživljava već godinama. Kako je ispričala za SiB.hr, prošloga petka oko 9.30 sati na području Kopike prišao joj je stariji muškarac koji je najprije pokušao započeti razgovor, a potom navodno izvadio spolovilo i počeo masturbirati.

Osječanka kaže kako na isto ponašanje upozorava već šest godina te da je muškarca i ranije prijavljivala policiji. Tvrdi da ga često viđa na istom području, a navodno posjeduje i registracijsku oznaku njegova automobila. - Svakoga ljeta dolazim šetati psa uz Dravu i već godinama upozoravam na muškarca koji ondje dolazi automobilom i neprimjereno se ponaša - ispričala je.

Dodaje kako je muškarac ovog puta krenuo za njom te se pretvarao da razgovara na mobitel kako bi, smatra ona, djelovao manje sumnjivo. Prema njezinim riječima, pitao ju je šeće li često i sunča li se, a zatim joj dobacio da bi je “bilo lijepo vidjeti kako se sunča”. Nedugo nakon toga, tvrdi Osječanka, muškarac je otišao prema dijelu kod kafića, izvadio spolovilo i ponovno joj se približio. U jednom trenutku poskliznula se i pala u mulj, no zatim je počela vikati na njega, nakon čega je pobjegao. Radnici koji su se tada nalazili na Copacabani prišli su joj i pitali je što se dogodilo, no muškarca, kaže, nisu uspjeli vidjeti jer se udaljio prema vodi.

Mirna ističe kako je slične slučajeve više puta prijavljivala policiji, posljednji put početkom svibnja, ali tvrdi da se muškarac uvijek vraća na isto mjesto. - Želim da se žene u gradu osjećaju sigurno u bilo koje doba dana. Policija je ranije reagirala na moje prijave, ali problem se očito ponavlja - rekla je za SiB.hr. Iz Policijske uprave osječko-baranjske naveli su kako su od 1. siječnja do 24. svibnja ove godine evidentirali sedam prekršaja iz članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za takve prekršaje predviđene su novčane kazne od 200 do 1000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.