Dva mjeseca godišnjeg za zastupnike, ekskluzivni detalji oko helikoptera Hitne

U današnjim vijestima Igora Bobića pogledajte: Dugo toplo ljeto i godišnji odmor od čak dva mjeseca počeo je za saborske zastupnike. Pao bivši splitski policajac. 10 sati na 40 stupnjeva visio je s litice. Djeca oboljela od mišićne distrofije čekaju na lijek givinostat.
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