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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Dva mjeseca godišnjeg za zastupnike, ekskluzivni detalji oko helikoptera Hitne

VL
Autor
Vecernji.hr
15.07.2026.
u 21:17

Svaki dan pratite najvažnije vijesti dana.

U današnjim vijestima Igora Bobića pogledajte: Dugo toplo ljeto i godišnji odmor od čak dva mjeseca počeo je za saborske zastupnike. Pao bivši splitski policajac. 10 sati na 40 stupnjeva visio je s litice. Djeca oboljela od mišićne distrofije čekaju na lijek givinostat.

Ključne riječi
Igor Bobić 240 sekundi 24sata

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PUTOPIS IZ AMERIKE

Ni ne znaju da im se u blizini igra Svjetsko prvenstvo: Bio sam u 'zemlji Amiša'

Euforija nogometa dirnula je i Amerikance koji su ostali oduševljeni stranim navijačima pa su mnogi i partijali sa Škotima, Hrvatima, Norvežanima, Alžircima... Mnogi Amerikanci su zavapili da su ih baš strani navijači potaknuli da opet vole svoju zemlju. Večernjakov reporter se također otisnuo na "roadtrip" kroz nekoliko američkih saveznih država pa je posjetio i netipično mjesto za turistički posjet: zajednicu Amiša u Ohiju...

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