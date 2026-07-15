Dva mjeseca godišnjeg za zastupnike, ekskluzivni detalji oko helikoptera Hitne

PUTOPIS IZ AMERIKE

Ni ne znaju da im se u blizini igra Svjetsko prvenstvo: Bio sam u 'zemlji Amiša'

Euforija nogometa dirnula je i Amerikance koji su ostali oduševljeni stranim navijačima pa su mnogi i partijali sa Škotima, Hrvatima, Norvežanima, Alžircima... Mnogi Amerikanci su zavapili da su ih baš strani navijači potaknuli da opet vole svoju zemlju. Večernjakov reporter se također otisnuo na "roadtrip" kroz nekoliko američkih saveznih država pa je posjetio i netipično mjesto za turistički posjet: zajednicu Amiša u Ohiju...