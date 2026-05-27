U ovom hrvatskom gradu stanovi nestaju preko noći: Potražnja eksplodirala, kvadrat ide i do 2800 eura

Cijene stanova u Osijeku nastavljaju rasti, a do vlastite nekretnine građani sve teže dolaze. Sugovornici iz sektora nekretnina i gradnje za HRT upozoravaju kako se u gradu gradi premalo u odnosu na potražnju, zbog čega je ponuda stanova i građevinskih zemljišta znatno ograničena. Podaci pokazuju i da je prosječna starost prodanih stanova u Osječko-baranjskoj županiji oko 40 godina.

Kupci u Slavoniji najčešće traže manje stanove, uglavnom do 50 četvornih metara, dok istodobno raste interes za najmom. Cijene najma u posljednjih godinu dana porasle su gotovo 18 posto. Agent za nekretnine Dino Mandurić za HRT je rekao kako se prosječna cijena stanova, kada se zajedno promatraju novogradnja i stariji stanovi, kreće oko 2800 eura po četvornom metru. - U prosjeku su stanovi kada ih gledamo sve zajedno, i stare i nove, oko 2.800 eura po kvadratu. Naravno, tu ima nekih koji su ispod dvije i pol, nekih koji su malo iznad toga, ovisi pričamo li o malim stanovima, novim stanovima...,

Investitori ističu da na rast cijena utječu skupo zemljište, rast cijena građevinskog materijala, dug proces prikupljanja dokumentacije te manjak radne snage. Navode i kako se velik dio stanova proda još dok je zgrada tek u fazi projekta. Vlasnik građevinske tvrtke Igor Hocenski smatra da će cijene nastaviti rasti sve dok postoji praksa da se stanovi rasprodaju prije završetka gradnje. - Sve dok je to tako, dok ne ostane zgrada koja je dovršena, a nisu prodani stanovi, cijena mora rasti.

Stručnjaci upozoravaju kupce na oprez prilikom kupnje nekretnine. Pravnici savjetuju detaljnu provjeru zemljišnih knjiga, katastarskih podataka i eventualnih tereta, a posebnu pažnju treba obratiti na aktivne plombe kako bi se izbjegle moguće prijevare i višestruka prodaja istog stana.- Posebno je bitna aktivna plomba, jer ljudi koji prodaju stan mogu višekratno prodati stan, a najbitniji je onaj tko se prvi plombira u zemljišnim knjigama, odnosno čiji prijedlog za upis uknjižbu prava vlasništva dođe na red, objasnila je javna bilježnica Sanja Popović. Iz Grada Osijeka poručuju kako imaju 707 gradskih stanova koji su trenutačno zauzeti, no dio njih planira se u budućnosti prenamijeniti za priuštivo stanovanje.