KADA POLICAJCI ZAVRŠE S DRUGE STRANE ZAKONA

Verbalno i fizički napali mladića (19) kojeg su zaustavili u kontroli prometa. Jedan policajac sumnjiči se da je to počinio iz - mržnje

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
27.05.2026.
u 08:18

Lani je nad zaposlenicima MUP-a provedeno i 89 kriminalističkih istraživanja nakon čega je 96 policajca kazneno prijavljeno za ukupno 236 kaznenih djela

Dvojica policajca u dobi od 37 i 39 godina kazneno su prijavljena zbog nanošenja lakše ozlijede, a stariji od njih sumnjiči se da je 19-godišnjeg državljanina BiH lakše ozlijedio iz  - mržnje. Zbog tih sumnji policijski dvojac je ispitan na ODO Gospić.

Prema onom što je od sada utvrđeno, dvojica policajca se sumnjiče da su 16. svibnja prilikom kontrole prometa na D1 zaustavili 19-godišnjaka kojeg su verbalno i fizički napali. Mladić je to prijavio karlovačkoj policiji 22. svibnja koja je potom nad dvojicom kolega provela kriminalističko istraživanje, nakon čega su ispitani na ODO Gospić koji im je odredio mjere opreza kojima im se zabranjuje kontaktiranje i prilazak žrtvi. Istovremeno obojica su udaljena iz službe jer je takvo rješenje donio načelnik PU karlovačke. Protiv njih će biti pokrenut i zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.

Nakon ovog događaja, nije se oglasio Sindikat policije Hrvatske (SPH) kako bi, recimo, osudio neprimjereno ponašanje policajca čiji je posao da štite i čuvaju, a ne napadaju građane. Uostalom SPH nikada ne istupa u javnost s osudama ili barem kritikama iščašenog ponašanja policajca koji završe s druge strane zakona. A nije da toga nema, pa je prema podacima iz Godišnjeg izvješća o radu policije za 2025. protiv policajaca lani pokrenut 461 disciplinski postupak, s tim da je zbog teže povrede službene dužnosti lani disciplinski postupak pokrenut protiv 411 policijskih i pet državnih službenika, dok su 43 policajca i dva državna službenika bila disciplinska prijavljena zbog lakše povrede dužnosti. Prijavljeni policajci teretili su se za 517 povreda. Lani je Disciplinski sud MUP-a vodio 627 disciplinskih postupka protiv 642 policajaca te je izrekao 457 kazni policajcima za koje je utvrđeno da su počinili povrede dužnosti. Međi tim kaznama je bilo i 35 odluka o prestanku državne službe.

Nadalje, lani je nad zaposlenicima MUP-a provedeno i 89 kriminalističkih istraživanja nakon čega je 96 policajca kazneno prijavljeno za ukupno 236 kaznenih djela. Od toga broja prijavljeni policajci sumnjičili su se da su počinili zloporabe položaja ovlasti (50), krivotvorenje isprava (26), povredu djetetovih prava (25), prijetnje(16), nasilje u obitelji (15)...

