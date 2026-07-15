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UKLJUČILA SE I POLICIJA

Česi u Hrvatskoj našli novčanik s 45.000 eura: Sad svi pišu o onome što su učinili s lovom

Ilustrativna fotografija
Pixabay
VL
Autor
Mateja Papić
15.07.2026.
u 21:48

Umjesto da pronađenu imovinu predaju policiji ili pokušaju pronaći vlasnika, osumnjičeni su, prema sumnjama istražitelja, zadržali sav novac za sebe.

Dvojica 27-godišnjih čeških državljana uhićena su u Hrvatskoj pod sumnjom da su zadržala torbu s 45.000 eura koju su pronašla na otoku Lošinju te dio novca prisvojila. O slučaju izvještavaju češki mediji, među kojima i Seznam Zprávy, pozivajući se na regionalni portal Burin.

Prema navodima Burina, dvojac je u petak oko 19 sati u Ulici Priko u Malom Lošinju pronašao platnenu torbicu marke Louis Vuitton. U njoj se nalazila papirnata kuverta jedne banke s 45.000 eura, novčanik s još 300 eura te osobne stvari vlasnika i njegove djece. Umjesto da pronađenu imovinu predaju policiji ili pokušaju pronaći vlasnika, osumnjičeni su, prema sumnjama istražitelja, zadržali sav novac za sebe.

Policija ih je ubrzo pronašla i privela, no tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da od ukupno 45.300 eura nedostaje 6100 eura. Kod osumnjičenih je pronađeno i oduzeto 39.200 eura, dok se za ostatkom novca još traga. Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je obojici istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, uz mogućnost da budu pušteni na slobodu nakon uplate jamčevine od 3200 eura po osobi. Tereti ih se za kazneno djelo utaje.

Kako navodi Burin, osumnjičeni u svojoj obrani tvrde da nisu uzeli 6100 eura koji nedostaju te da su na torbicu naišli sasvim slučajno tijekom šetnje. Češko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je upoznato sa slučajem. Diplomati češkog veleposlanstva u Zagrebu i konzulata u Rijeci u kontaktu su s obiteljima osumnjičenih i hrvatskim institucijama, no zbog osjetljivosti postupka nisu željeli iznositi dodatne pojedinosti.

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Ilustrativna fotografija
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Ključne riječi
novčanik pronađen novčanik Češka

Komentara 5

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KX
KradomiceKradeze_XI
22:32 15.07.2026.

A vlasnik očito pošteno stečene kuverte nema državljanstvo?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
23:35 15.07.2026.

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Serđo23
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