Kreće proizvodnja kovanice s likom Trumpa: 'Koliko razumijem, to je vrlo neuobičajeno'

Američka kovnica novca počet će proizvoditi kovanice od jednog dolara s likom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na aversu u sklopu obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država, objavio je u srijedu američki ministar financija Scott Bessent.

Na novom dizajnu na prednjoj strani nalaze se i natpisi "Liberty", "In God We Trust" te "1776–2026", dok je na naličju prikazan bjeloglavi orao s predsjedničkog pečata. Riječ je o izmijenjenom rješenju u odnosu na nacrt objavljen u listopadu. Na poleđini tog ranijeg prijedloga bio je prikazan Trump s podignutom stisnutom šakom uz riječi "fight, fight, fight", što je bila aluzija na pokušaj atentata na njega 2024. godine. Trump je rekao da mu je velika čast što se nalazi na kovanici.

"Dali su mi kovanicu", rekao je Trump u intervjuu za Fox Business. "Koliko razumijem, to je vrlo neuobičajeno."

Kritičari su doveli u pitanje zakonitost takvog dizajna. Američki zakon iz 1866. godine propisuje da se portret žive osobe ne smije nalaziti na američkom novcu, no ta se odredba odnosi na papirnati novac koji izdaje Ured za graviranje i tiskanje. Kovanice kuje Američka kovnica novca (U.S. Mint).

Kongres je 2020. donio zakon kojim je ministru financija omogućio izdavanje prigodnih kovanica od jednog dolara povodom 250. obljetnice SAD-a, ali je tim zakonom izričito zabranjeno da se na dizajnu prikazuje živa osoba.

U intervjuu za Fox News, emitiranom u utorak, Bessent je istaknuo da je povodom 150. obljetnice Sjedinjenih Država tadašnji predsjednik Calvin Coolidge bio prikazan na kovanici. "Prema tome, možemo staviti lik živuće osobe na kovanicu", rekao je Bessent.