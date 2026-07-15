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JAVLJA SE SVE MANJE KANDIDATA

Manjak spremačica u KBC-u Zagreb postao je ozbiljan problem

Zgrada KBC Zagreb
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/2
Autor
Romana Kovačević Barišić
15.07.2026.
u 20:59

Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, već o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji počiva na vlastitim radnicima. Bez spremačica nema sigurne bolnice. Vrijeme je da se njihov rad vrednuje onako kako zaslužuje, poručuje sindikalistica

Na natječaje za radno mjesto spremačica u KBC Zagreb javlja se sve manje kandidata a broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste, upozorila je tanja Leontić, predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb. "Posljedica takvog stanja jest sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Iako outsourcing može predstavljati privremeno rješenje, on ne smije postati zamjena za vlastite zaposlenike koji svakodnevno rade u specifičnim bolničkim uvjetima, poznaju organizaciju rada te primjenjuju stroge protokole higijene i sprječavanja bolničkih infekcija", priopćila je T. Leontič.

Podsjeća da su spremačice neizostavan dio zdravstvenog sustava i da njihov rad izravno utječe na sigurnost pacijenata, kvalitetu zdravstvene skrbi i funkcioniranje bolnice. Unatoč tome, ovaj posao sve je manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. "Sindikat KBC Zagreb upozorava da je krajnje vrijeme za konkretne mjere kojima će se povećati interes za ovo radno mjesto, poboljšati uvjeti rada i osigurati dostatan broj vlastitih zaposlenika", navodi se iz Sindikata.

Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, već o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji počiva na vlastitim radnicima. Bez spremačica nema sigurne bolnice. Vrijeme je da se njihov rad vrednuje onako kako zaslužuje, poručuje sindikalistica.
Ključne riječi
bolnica Sindikat manjak kbc zagreb spremačica

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