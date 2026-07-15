Manjak spremačica u KBC-u Zagreb postao je ozbiljan problem

Na natječaje za radno mjesto spremačica u KBC Zagreb javlja se sve manje kandidata a broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste, upozorila je tanja Leontić, predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb. "Posljedica takvog stanja jest sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Iako outsourcing može predstavljati privremeno rješenje, on ne smije postati zamjena za vlastite zaposlenike koji svakodnevno rade u specifičnim bolničkim uvjetima, poznaju organizaciju rada te primjenjuju stroge protokole higijene i sprječavanja bolničkih infekcija", priopćila je T. Leontič.

Podsjeća da su spremačice neizostavan dio zdravstvenog sustava i da njihov rad izravno utječe na sigurnost pacijenata, kvalitetu zdravstvene skrbi i funkcioniranje bolnice. Unatoč tome, ovaj posao sve je manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. "Sindikat KBC Zagreb upozorava da je krajnje vrijeme za konkretne mjere kojima će se povećati interes za ovo radno mjesto, poboljšati uvjeti rada i osigurati dostatan broj vlastitih zaposlenika", navodi se iz Sindikata.

Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, već o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji počiva na vlastitim radnicima. Bez spremačica nema sigurne bolnice. Vrijeme je da se njihov rad vrednuje onako kako zaslužuje, poručuje sindikalistica.