Osječanka tražila ženu za čišćenje pa izazvala raspravu: 'Čistite si onda sami', 'Htjela bi tip-top, a da je mukte'

Jedna majka izazvala je pravu raspravu u Facebook grupi za mame iz Osijeka kada je tražila preporuku za ženu za čišćenje, no uz uvjet da ne naplaćuje sat kao 'neurokirurg koji spašava živote'. "Molim da mi preporučite nekog s kim imate iskustva ili tko dolazi vama , a ne da znate da tamo netko možda čisti, odnosno ne znate kako radi. Tražim da je brz, pedantan i da nema satnicu kao neurokirurg koji spašava živote", napisala je majka, no njezina objava nije se svidjela mnogima.

'Onda gospođo čistite sami', 'Ako neurokirurg naplaćuje 10-12 eura sat onda ajme', 'Onda si čistite sama, ispod 10 eura neće tu doći nitko, a brz i pedantan. Ma je li, a ti bi 3 eura satnicu dala. Sramota!', 'Strašno! Htjeli bi tip top ali da je mukte! Počistite sami', 'Eto, da je brz i da to sve brzo napravi i da bude jeftino', samo su neki od brojnih komentara. Žena koja je napisala objavu potom je objasnila što je mislila:

- Vi ako uzimate satnicu 20 eura i radite 8 sati dnevno, vi zaradite 160 eura, a ako radite 20 dana u tjednu vi zaradite 3200 eura plaću. Ako radite za 10 eura sat, zaradite 1600 eura mjesečno. I vi ćete meni reći da je to malo? Meni nije - napisala je te dodala:

- Ako spremačica uzima minimalno 10 eura po satu, a kažu neki i više, onda ona dnevno zaradi 80 eura, a za 20 radnih dana 1600 eura - što je i dalje puno puno više od plaće koje imaju učitelji u školama, profesori na fakultetu i određenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama i još mnogo drugih da ne nabrajam. Ovime ne želim podcijeniti niti jedno zanimanje, hvala Bogu da ima onih koji čiste i pedantni su i čine tuđe kuće i stanove lijepima. I ok, neka je satnica 10 eura - to mi je i prihvatljivo. Ali onda dođeš, odradiš to pedantno, budeš par sati i odeš. Zato sam napisala takvu objavu? Zato jer se netko bavi čišćenjem zato jer mu je 'dobra para' i onda ti iza njega moraš uzet krpu i pobrisati prašinu na elementima jer to nije ni taknuto, a bio je u stanu od 60 kvadrata 6 sati i uzeo jako velik i lijep novac. Evo to je za mene normalnost pod upitnikom.

U objavi se moglo otkriti kako za sat vremena čišćenja žene uglavnom naplaćuju od 10 do 20 eura, što je najmanje dvostruko više od jedne blagajnice koja radi za plaću od 900 eura i manje i to cijeli mjesec. Cijene čišćenja u većim gradovima poput Zagreba još su veće, a na Jadranu čistačice uzimaju za čišćenje apartmana i po 30 eura po satu. S druge strane, cijene instrukcija u Osijeku se kreću od 7 do 15 eura po satu, a riječ je o ljudima koji su godine rada i truda uložili u svoje obrazovanje.