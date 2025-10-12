Orban pozvao građane na otpor: 'Bruxelles ima ratni plan, a mi u tome nećemo sudjelovati'

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je jučer da je njegova vlada pokrenula nacionalnu peticiju kojom želi prikupiti potpise građana protiv, kako je nazvao, "ratnog plana Europske unije" za financiranje ukrajinskog ratnog napora. „Prije nekoliko tjedana u Kopenhagenu predstavljen je ratni plan Bruxellesa: Europa plaća, Ukrajinci se bore, a Rusija će se navodno iscrpiti. Nisu nam rekli koliko će to koštati ni koliko će trajati“, napisao je Orban na Facebooku, najavljujući pokretanje peticije.

Dodao je kako je već tada jasno rekao: „Ne želimo biti dio toga.“ Prema njegovim riječima, kampanja će pokušati dosegnuti svaki grad i svako selo u Mađarskoj. Orban, koji se u Europskoj uniji često opisuje kao najotvorenije proruski lider, već godinama održava bliske veze s Moskvom, piše Kyiv Independent.Njegova vlada više je puta blokirala ili odgađala slanje vojne pomoći Ukrajini, te redovito ponavlja narative koji dolaze iz Kremlja. Od početka ruske invazije, Budimpešta je bila među najglasnijima u protivljenju planovima EU-a za financiranje pomoći Ukrajini, kao i u pokušajima opstrukcije sankcija protiv Rusije te kritiziranju europskog odvajanja od ruskog plina.

Orbanovo najnovije pokretanje peticije i sve oštrija retorika prema Kijevu uklapaju se u njegovu anti-EU i nacionalističku kampanju uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj koji se održavaju 2026. godine. U posljednjih nekoliko mjeseci mađarski premijer snažno se usprotivio uključivanju Ukrajine u Europsku uniju, tvrdeći da bi to Mađarsku natjeralo da preuzme ukrajinske terete, uključujući i rat s Rusijom. Početkom listopada Orban je dodatno zaoštrio ton, optuživši ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za „taktiku moralne ucjene“ prema Mađarskoj, s ciljem da se ubrza proces ukrajinskog pristupanja EU-u.

Peticija, navodi Kyiv Independent, dio je poznatog Orbánova političkog alata kojim se jača pozicija vlade kroz tzv. „nacionalne konzultacije“. Od 2010. godine Budimpešta je provela više od deset takvih kampanja, u kojima građani putem pisama odgovaraju na pitanja oblikovana tako da potvrde vladine stavove.

Iako su te konzultacije često kritizirane zbog niskog odaziva i upitne vjerodostojnosti, u lipnju je jedna takva anketa pokazala da se čak 95% sudionika protivi ulasku Ukrajine u Europsku uniju. Prijašnje kampanje bile su usmjerene protiv prava LGBTQ osoba i migracijske politike EU-a. U jednoj od njih, održanoj 2023. godine, građane se pitalo podržavaju li navodne planove Bruxellesa za stvaranje „migrantskih geta“ u Mađarskoj – čak 99% ih je odgovorilo negativno, iako je izlaznost bila manja od 20%.