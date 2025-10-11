Tajne ruske regrutacije: Zašto vojnici tek nakon potpisivanja ugovora saznaju pravu istinu

Rusija je znatno pojačala kampanju regrutacije ugovornih vojnika u 2025. godini, pokazuje analiza OpenMinds-a. Broj objava na društvenim mrežama koje promoviraju ugovornu službu porastao je za više od 40 % u prvoj polovici godine. Podaci prikupljeni praćenjem društvenih mreža, tržišta rada i evidencije gubitaka ratne opreme pokazuju pomak s masovnih poziva na borbu prema intenzivnoj promociji „neborbenih“ uloga poput vozača — često reklamiranih kao sigurnije, ali u praksi korištenih kao mamac za privlačenje regruta koji se potom šalju na prvu crtu, piše Kyiv Post.

Aktivnost regrutacije na ruskoj društvenoj mreži VK dvaput je dosegla vrhunac: u rujnu 2024., nakon ukrajinske kontraofenzive i povećanja bonusa, te u veljači 2025., tijekom mirovnih pregovora, kada su mnogi potpisivali ugovore u nadi da će ostvariti isplate i socijalne beneficije prije kraja rata. Povećanje oglašavanja prati i porast pretraživanja vezanih uz ugovornu službu.

Nedavna kampanja poklapa se s porastom gubitaka na bojištu. Prije su ruske snage koristile oklopna vozila, ali su ih krajem 2024. i početkom 2025. uglavnom napustile, oslanjajući se na manje pješačke napade — što je vjerojatno dovelo do većih žrtava. Podaci Mediaszone i BBC-ja potvrđuju oštri porast ruskih gubitaka, što sugerira da je povećana regrutacija odgovor na teže gubitke.

Unatoč tome, broj stvarnih prijema nije dosegnuo službene ciljeve. Putin je u svibnju 2025. tvrdio da se 50-60 tisuća novih vojnika ugovara mjesečno, no regionalni podaci pokazuju stvarni broj od 30-40 tisuća, s padom u prvoj polovici 2025.

Razlika između ciljeva i stvarne regrutacije, uz rastuće gubitke, objašnjava agresivnost kampanje i moguću potrebu za dodatnim mjerama.

Vozači u ratu

Novi trend u kampanji je isticanje „sigurne službe“ u oglasima, s frazama poput „Nisu jurišne jedinice“ i „Bez fronte“. Takvih oglasa je do srpnja 2025. bilo oko 20 %, piše Kyiv Post.

Analiza oglasa na VK-u pokazuje da se fokus pomiče od masovne mobilizacije prema specijaliziranim ulogama, pri čemu neborbene pozicije sve više dolaze do izražaja. Do travnja 2025. broj oglasa za vozače premašio je sve borbene specijalnosti zajedno. Regionalni izvještaji potvrđuju da su vozači najtraženiji u ratnoj zoni.

Podaci s portala Headhunter pokazuju da su vozači činili 12 % oglasa povezanih sa SVO-om, najviše među specijaliziranim kategorijama, dok su podrška veteranima i regruteri činili 17 %. Sličan trend potvrđuje i Avito Job s 20 % oglasa za vozače.

Sigurnosna zamka

Međutim, ove pozicije često služe kao mamac za regrutaciju. Agencije obećavaju sigurna radna mjesta, ali vojnici tek nakon potpisivanja ugovora saznaju gdje će stvarno biti raspoređeni. Zapovjednici odlučuju o rasporedu, a čak i vozači nisu pošteđeni opasnosti. Česti su izvještaji o žrtvama među vozačima, a podaci Oryx projekta potvrđuju visok udio uništenih transportnih vozila, ponekad čak i veću od tenkova i oklopnjaka.

Trend gubitaka pokazuje pad oklopnih vozila i rast uništenih kamiona i lakih vozila, što je povezano s promjenom taktike — ruske snage se sve više oslanjaju na logistiku i male pješačke napade, izlažući i „neborbene“ uloge velikom riziku.