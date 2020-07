Vrhovni sud: Ako tijelo nije nađeno, optuženi ne mogu sakriti i uništiti dokaze

Snimka video nadzora, evidencija telefonskih poziva, trag krvi na njegovoj tenisici na kojoj je nađen DNK koji se može povezati sa žrtvinim, iskazi svjedoka... Sve to bili su tragovi koji su istražitelje doveli do bračnog para Slavice (60) i Mije (62) Karmazena koji su u travnju ove godine optuženi zbog ubojstva Zorice Fadljević (47), koja je nestala u studenom lani te čije tijelo nije nađeno.

No iako njezino tijelo nije nađeno, bračni par je uhićen, osumnjičen, pritvoren te na koncu optužen za jedan od misterioznijih zločina. Jedno su vrijeme bili u istražnom zatvoru da bi nakon žalbe njihovih odvjetnika pušteni da se brane sa slobode. Na tu se odluku žalilo tužiteljstvo, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja djela, no njihovu žalbu uz dosta zanimljivo obrazloženje odbio je Vrhovni sud.

Naime, prema stavu Vrhovnog sud, iako je prvostupanjski sud u pravu kada smatra da ne temelju prikupljenih dokaza postoji dostatan stupanj osnovane sumnje da su supružnici Karmazen počinili ubojstvo, to ne znači da oni moraju biti u istražnom zatvoru.

Obrazlažući zašto smatra da se supružnici Karmazen u nastavku postupka trebaju braniti sa slobode, Vrhovni sud prvo pojašnjava da određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela "zahtjeva postojanje osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenici uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak".

Nadalje, pojašnjava Vrhovni sud, iako iz podignute optužnice nesporno proizlazi da su supružnici Karmazen osnovano sumnjivi za ubojstvo Zorice Fadljević te da njezino tijelo nije nađeno unatoč opsežnim potragama. I upravo zbog činjenice da tijelo žrtve nije nađeno, Vrhovni sud smatra da se optuženicima ne može produljiti istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, jer prema stavu Vrhovnog suda, ne mogu uništiti ni sakriti važne tragove ako tijelo nije nađeno od čega polazi i optužnica.

- Neprihvatljivo je da prvostupanjski sud prilikom iznošenja razloga iz kojih se zaključuje o postojanju osobitih okolnosti za produljenje istražnog zatvora, navodi činjenice kao da su one već nedvojbeno utvrđene, iako u ovom stadiju postupka predstavljaju samo osnovu za zaključenje o postojanju osnovane sumnje. Prvostupanjski sud iznosi kako je "očito da su okrivljenici to tijelo negdje dobro sakrili i da jedino oni znaju gdje se to tijelo nalazi. Po ocjeni ovog suda, ne postoje one osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenici boravkom na slobodi uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak - stoji u obrazloženju Vrhovnog suda.

I tako će odlukom Vrhovnog suda bračni par Karmazen suđenje čekati na slobodi. Tijekom istrage nisu otkrili gdje je tijelo Zorice Fadljević, a hoće li to učiniti tijekom suđenja, tek će se vidjeti. Prema optužnici Zorica Fadljević posljednji put je viđena 18. studenoga 2019. oko 17 sati u Štamparevoj ulici u Slavonskom Brodu. Njezin suprug Drago odvezao ju je na sastanak s njemu nepoznatom ženom, a bila je riječ o Slavici Karmazen. Nakon toga nestala je bez traga, obitelj je prijavila njezin nestanak, a malo nakon toga zbog njezina ubojstva uhićen je bračni par Karmazen. Optuženi su da su je ubili u nepoznato vrijeme na nepoznatom mjestu, nakon čega su se riješili tijela, dok je motiv ubojstva nejasan.