Optuženi SDP-ov gradonačelnik: 'Ovo je politički montirana optužnica'

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj danas je u Gradskoj vijećnici održao konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na podizanje optužnice USKOK-a protiv njega i poduzetnika Roberta Gotića. - Do sada je javnost imala uvijek samo jednu stranu priče jer su izvidi tajni, a istraga nejavna. Podizanjem optužnice konačno se može čuti i druga strana. Smatram da nisam kriv i da je optužnica Uskoka nevjerojatna konstrukcija. Građani Varaždina su na izborima 18. svibnja rekli što misle o ovoj nakaradnoj istrazi pokrenutoj u veljači ove godine. Građani su me u svibnju praktički aklamacijom s 2/3 većinom izabrali za gradonačelnika, usprkos toj besmislenoj istrazi, a siguran sam da će i sud uskoro izreći isti stav o ovoj šupljoj i politički montiranoj optužnici. Zašto?Nema nikakve štete. Nije oštećen ni državni proračun, nije oštećen ni gradski proračun, čak štoviše, Grad je profitirao donacijom HNK-u. Nije izdan niti jedan nezakoniti dokument i postavlja se pitanje zašto uopće Uskok ima interesa voditi ovaj postupak, osim političkog interesa. Nema koruptivnog dogovora. Za dogovor trebaju biti dvije strane, a Uskok temelji koruptivni dogovor na transkriptu u kojem govorim Bruni Isteru da sam „oženio Gotića“, što po naški znači da sam ga preveslao, a ne da smo sklopili ugovor, kako tumači Uskok. Nema mita. Postoji donacija HNK Varaždin. Mito je za sebe ili sebi blisku treću osobu, ne može biti mito ako se radi o javnoj ustanovi u kulturi u 100% vlasništvu Grada Varaždina i od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Članak 2. Statuta kaže: „HNK Varaždin je javna ustanova koja ima status nacionalnog kazališta. Svojim djelovanjem u obavljanju kazališne djelatnosti Kazalište zadovoljava javne potrebe u kulturi na razini Republike Hrvatske.“ Nema iskorištavanja položaja. Ne može se na temelju funkcije gradonačelnika posredovati za radnju koja je izvan djelokruga njegovih ovlasti jer akte izmjene građevinske dozvole ne potpisuje gradonačelnik već službenici s ovlaštenjem ministarstva graditeljstva. Za izmjene građevinske dozvole treba pribaviti potvrde javnopravnih tijela, a ovdje prije svega ističem Ministarstvo kulture i njihov Konzervatorski odjel koji nije bio suglasan sa zahvatom pa tako ni jedan službenik ne bi mogao izdati izmjenu građevinske dozvole. Ja ne mogu utjecati na to hoće li ministarstvo suglasnost izdati ili ne. Nema nikakve proturadnje. S obzirom na to da investitor nije mogao dobiti uvjete javnopravnih tijela za izmjenu građevinske dozvole, nikad nije ni podnio zahtjev za izmjenu. Radi se o politički montiranoj optužnici.

Postavlja se pitanje što se promijenilo od završenih izvida u veljači i ožujku 2023. godine i očite odluke tadašnjih ljudi u Uskoku da nema temelja za kazneni progon te iznenadne odluke u veljači 2025. o pokretanju istrage. S obzirom da nijedan novi dokaz, pa čak ni radnja nije obavljena u te dvije godine, zaključak je da je jedina promjena u dolasku novog čelnog čovjeka DORH-a koji radi po naputku i za interese HDZ-a. Kako mi kažu građani: imam sreću da HDZ donekle igra po nekim pravilima jer bi se negdje drugdje vjerojatno poskliznuo i pao kroz prozor s 8. Kata - rekao je Bosilj i dodao da taj predmet čini jedinstvenim to što nema štete, posljedice niti osobne koristi ni za kog, a i to što je provođenje istrage i dizanje optužnice USKOK odradio znatno brže od zakonskih rokova. - Da, pred zakonom su svi jednaki i to ne dovodim u pitanje. Međutim, nisam krao armaturu s gradilišta, nisam gradskim novcem kupovao kulen i pogodovao jednoj osobi, nisam uzimao ni mito za nabavku medicinske opreme, nisam trošio europski novac za privatne potrebe, nisam ukrao ni kunu, a kamoli milijarde i u konačnici nisam nikome pogodovao, ali sam eto, kako se kod nas kaže „oženil Gotića“ pa zato smatram da ipak nismo svi isti niti pred zakonom, niti u svojim razmišljanjima niti u svojim postupcima. Netko radi za svoju osobnu korist, netko za opću, a na vama je da prosudite za koga ja radim. Završno, Varaždin je i dalje, na žalost HDZ-a, nepokoreni grad, koji je prvi u svemu u Hrvatskoj - poručio je Bosilj.