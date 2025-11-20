Oprezno plaćajte i uživajte u Crnom petku!

Crni petak (Black Friday) ili druge slične akcije, dani su koje s nestrpljenjem iščekujemo - istražujemo ponude trgovaca, zavirujemo u izloge te biramo što ćemo si priuštiti među atraktivnim popustima na obuću, odjeću, torbe, mobitele i druge željene proizvode.

Dok su trgovci spremni ponuditi najbolje popuste, a kupci sa zadovoljstvom potrošiti svaki ušteđeni euro, nažalost su jednako spremni i oni koji osmišljavaju internetske prijevare. Njihov je cilj iskoristiti našu nepažnju i manjak opreza.

Sigurnost je postala jedna od najvažnijih vrijednosti u financijskom poslovanju, posebno u segmentu osobnih financija. S porastom broja online kupnji i korisnika online bankarstva, sve je važnije odgovorno i sigurno upravljanje financijama putem interneta te svjesnost rizika i učestalih pokušaja zloupotrebe osobnih i kartičnih podataka.

Zbog porasta pokušaja različitih oblika prijevara, lažnih internetskih oglasa i lažnog oglašavanja na društvenim mrežama, kao i preuzimanja upravljanja vašim uređajem putem aplikacija za udaljeni pristup, potreban je dodatni oprez u korištenju, odnosno, čuvanju osobnih i financijskih podataka. Za zaštitu od prijevara, poštujte nekoliko važnih pravila:

kupujte samo od pouzdanih izvora/trgovina

ne otvarajte privitke i poveznice u sumnjivim e-porukama jer mogu voditi na lažne mrežne stranice zbog prikupljanja osobnih i/ili financijskih podataka

ne šaljite novac nepoznatima

ne dijelite osobne i/ili financijske podatke, ne dostavljajte preslike osobne iskaznice, podatke o platnim karticama, broj tokena i kodove (OTP, MAC ili MDS)

kupujte na internetskim stranicama koje koriste sustave za provjeru autentičnosti uz primjenu 3D Securea u kartičnim plaćanjima te dvostruke autentifikacije

ne instalirajte aplikacije za udaljeni pristup (AnyDesk, TeamViewer, Supremo, Mobile Assist i sl.) putem kojih prevaranti mogu preuzeti upravljanje vašim uređajem i aplikacijama te zadati transakcije u vaše ime i otuđiti vam novac s računa.

HPB podsjeća kako su zaštita osobnih podataka uz pojačan oprez prilikom plaćanja ključ sigurne kupnje. Ako je sigurnost na prvom mjestu – tad će i Crni petak biti pun pogodak.