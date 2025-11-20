Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
FINANCIJSKA PISMENOST

Oprezno plaćajte i uživajte u Crnom petku!

kupnja
Shutterstock
VL
Autor
Promo
20.11.2025.
u 08:10

HPB podsjeća kako sigurnost osobnih podataka i oprez prilikom plaćanja moraju uvijek biti na prvom mjestu – tad je i vaša kupnja pun pogodak

Crni petak (Black Friday) ili druge slične akcije, dani su koje s nestrpljenjem iščekujemo - istražujemo ponude trgovaca, zavirujemo u izloge te biramo što ćemo si priuštiti među atraktivnim popustima na obuću, odjeću, torbe, mobitele i druge željene proizvode.

Dok su trgovci spremni ponuditi najbolje popuste, a kupci sa zadovoljstvom potrošiti svaki ušteđeni euro, nažalost su jednako spremni i oni koji osmišljavaju internetske prijevare. Njihov je cilj iskoristiti našu nepažnju i manjak opreza.

Sigurnost je postala jedna od najvažnijih vrijednosti u financijskom poslovanju, posebno u segmentu osobnih financija. S porastom broja online kupnji i korisnika online bankarstva, sve je važnije odgovorno i sigurno upravljanje financijama putem interneta te svjesnost rizika i učestalih pokušaja zloupotrebe osobnih i kartičnih podataka.

Zbog porasta pokušaja različitih oblika prijevara, lažnih internetskih oglasa i lažnog oglašavanja na društvenim mrežama, kao i preuzimanja upravljanja vašim uređajem putem aplikacija za udaljeni pristup, potreban je dodatni oprez u korištenju, odnosno, čuvanju osobnih i financijskih podataka. Za zaštitu od prijevara, poštujte nekoliko važnih pravila:

  • kupujte samo od pouzdanih izvora/trgovina
  • ne otvarajte privitke i poveznice u sumnjivim e-porukama jer mogu voditi na lažne mrežne stranice zbog prikupljanja osobnih i/ili financijskih podataka
  • ne šaljite novac nepoznatima
  • ne dijelite osobne i/ili financijske podatke, ne dostavljajte preslike osobne iskaznice, podatke o platnim karticama, broj tokena i kodove (OTP, MAC ili MDS)
  • kupujte na internetskim stranicama koje koriste sustave za provjeru autentičnosti uz primjenu 3D Securea u kartičnim plaćanjima te dvostruke autentifikacije
  • ne instalirajte aplikacije za udaljeni pristup (AnyDesk, TeamViewer, Supremo, Mobile Assist i sl.) putem kojih prevaranti mogu preuzeti upravljanje vašim uređajem i aplikacijama te zadati transakcije u vaše ime i otuđiti vam novac s računa.

HPB podsjeća kako su zaštita osobnih podataka uz pojačan oprez prilikom plaćanja ključ sigurne kupnje. Ako je sigurnost na prvom mjestu – tad će i Crni petak biti pun pogodak.

Ključne riječi
crni petak HPB

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja