Objavljen program četvrtog Women’s Weekenda: Snažni razgovori i koncert ToMe u Rijeci

Mjesec dana dijeli nas od četvrtog izdanja Women’s Weekenda, festivala koji je postao jedno od najvažnijih regionalnih mjesta susreta, dijaloga i inspiracije. Ovogodišnji program donosi snažne razgovore o zdravlju, identitetu, karijeri, odnosima i društvenoj odgovornosti, spajajući stručni pristup i osobna iskustva.

U Rijeku stiže ToMa

Sudionike festivala očekuje i koncert jednog od najperspektivnijih glazbenika mlađe generacije. Na Women’s Weekend dolazi Tomislav Marić ToMa, koji će 6. ožujka 2026. nastupiti u novoobnovljenom Pogonu kulture u sklopu festivalskog programa.

Poznat po prepoznatljivom pop zvuku i iskrenoj emociji, ToMa će publici donijeti večer ispunjenu glazbom, energijom i dobrom atmosferom. Ovaj koncert izvrsna je prilika da publika uživo doživi mladu zvijezdu koja je svojim pjesmama i nastupima već osvojila brojne simpatije.

Foto: Ustupljena fotografija

Razgovori, iskustva i susreti koji otvaraju važne teme

Uz snažan glazbeni program, na Women's Weekendu imat ćemo priliku čuti važne razgovore o ključnim društvenim temama. Program spaja stručni pristup, osobna iskustva i otvoreni dijalog o fazama života o kojima se još uvijek rijetko govori javno.

Panel “Znoj, suze i hormoni: Menopauza bez panike i bez tabua” donosi razgovor o menopauzi na zanimljiv, razumljiv i životan način. Kroz iskustva i stručna objašnjenja dr. Davorke Herman Mahečić, Darie Lorenci Flatz i dr. Milene Gašparović Krpine iz Croatia poliklinike publika će otkriti što se događa s tijelom i emocijama u ovoj fazi života, a sve će ih moderirati duhoviti Mario Lipovšek Battifiaca.

Foto: Ustupljena fotografija

Poseban interes izaziva i intimni razgovor “Food is the language we all speak” s gastronomskom ikonom Lidiom Bastianich. U razgovoru s Antonijom Blaće, Lidia će se vratiti svojim korijenima, obitelji i putu koji ju je odveo do izgradnje globalnog kulinarskog brenda, govoreći o hrani kao jeziku emocija, identiteta i pripadnosti.

Kako izgleda graditi karijeru u svijetu u kojem su pravila dugo bila krojena po muškim mjerilima? Panel “Muške branše, ženska posla” kroz iskustva Ines Najvirt, voditeljice Ureda predsjednika UEFA-e i Antonije Trupinić, vojne pilotkinje helikoptera i bojnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, donosi uvid u izazove, strategije i načine djelovanja žena u visoko strukturiranim sustavima.

Foto: Ustupljena fotografija

Na četvrtom izdanju Women’s Weekenda otkrit će se koliko muškarci zapravo znaju o intimnosti, seksualnosti i partnerskim odnosima – bez zadrške i uljepšavanja. Posebna pažnja posvećena je ženama koje kroz poduzetništvo i društveni angažman pokreću pozitivne promjene u lokalnim sredinama te borbi protiv nasilja nad ženama i femicidu.

Četvrto izdanje Women’s Weekenda potvrđuje njegov status kao jednog od najvažnijih regionalnih festivala posvećenih razmjeni ideja, iskustava i znanja Kroz aktualne teme, nove formate i prepoznatljivu atmosferu, festival i ove godine stvara stvara jedinstvenu kulisu za inspiraciju, umrežavanje i rast.

Sve informacije o programu dostupne su na službenoj stranici festivala , a povodom Valentinova, od 9. do 15. veljače, bit će aktualna i posebna 1+1 ponuda za ulaznice. Novosti pratite na Instagramu , Facebooku , LinkedInu i TikToku .

Vidimo se u Rijeci od 5. do 8. ožujka!