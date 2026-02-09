Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUD DONIO RJEŠENJE

Nama u Ilici službeno prodana: Kupac mora uplatiti 12 milijuna eura, evo o kome je riječ

Zagreb: NAMA još 4 dana s vama
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Miroslav Edvin Habek/Hina
09.02.2026.
u 12:53

Budući novi vlasnik zgrade Name u zagrebačkoj Ilici, tvrtka "Izbor šesti", još je lani sredinom listopada uplatila 5.147 milijuna eura, ali se još nije oglasila o svojim planovima i namjeni zgrade u Ilici

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki "Izbor šesti" kojoj se nalaže i da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene od preko 17 milijuna i nešto više od 5 milijuna eura uplaćene jamčevine.

Sudskim rješenjem kupac je obvezan zajedno s nekretninom kupiti i preuzeti inventar-opremu koji se nalazi u zgradi Name u Ilici i to po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan primopredaje nekretnina te je obvezan sa stečajnim upraviteljem sklopiti ugovor o kupoprodaji inventara-opreme u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina, odnosno 30 dana od dostave drugostupanjske odluke. No, ukoliko tvrtka "Izbor šesti" ne sklopi ugovor o kupoprodaji inventara-opreme u navedenom roku, dosuda nekretnina će se oglasiti nevažećom, ističe se u rješenju suca Nikole Ribarića.

Osim toga, kupac je obvezan s nekretninom kupiti i trgovačku robu po nabavnoj vrijednosti i prema popisu na dan primopredaje nekretnina te je dužan nastaviti poslovanje i preuzeti zaposlenike u iduće dvije godine, računajući od dana predaje nekretnine. Tvrtka "Izbor šesti" kao kupac je obvezna sa stečajnim upraviteljem sklopiti ugovor-sporazum o nastavljanu poslovanja i preuzimanju zatečenih zaposlenika u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina te je obvezan, u naprijed navedenom roku, preuzeti zaposlenike, njih oko 140, tako da svakom zaposleniku ponudi ugovor o radu pod istim uvjetima kakve je imao kod Name.

"Ukoliko kupac ne sklopi ugovor-sporazum o nastavljanu poslovanja i preuzimanju zatečenih zaposlenika u navedenom roku te ne potpiše ugovore o radu sa zaposlenicima koji su prihvatili ponuđene ugovore, dosuda nekretnina će se oglasiti nevažećom", navodi se u rješenju.

Sudska odluka uslijedila je desetak dana nakon što je stečajni upravitelj Name Damir Mikić potvrdio Hini da se Nama u zagrebačkoj Ilici zatvara, odnosno definitivno prestaje s poslovanjem pod nazivom Nama nakon završetka prodaje, a nakon toga uslijedit će prodaja Name na Kvaternikovu trgu. "Ukupna potraživanja vjerovnika Name d.d. u stečaju koja nisu podmirena iznose okvirno između 25 i 30 milijuna eura, što znači da od prodaje robne kuće u Ilici neće biti moguće podmiriti sve vjerovnike pa će u tom smislu, nakon završetka procesa prodaje robne kuće u Ilici, započeti postupak prodaje robne kuće na Kvaternikovom trgu i to pod istim uvjetima pod kojima je prodavana i robna kuća u Ilici", zaključio je Mikić. Potvrdio je i da država i Grad Zagreb nisu koristili pravo prvokupa u postupku prodaje Name.

Budući novi vlasnik zgrade Name u zagrebačkoj Ilici, tvrtka "Izbor šesti", još je lani sredinom listopada uplatila 5.147 milijuna eura, ali se još nije oglasila o svojim planovima i namjeni zgrade u Ilici. "Izbor šesti" tvrtka je, kako se navodi u sudskom registru, osnovana u kolovozu 2025., temeljni kapital joj je 2500 eura, a sjedište u Solinu. Kao osnivači su navedeni Nina Banović i Ivan Budalić, a kao članovi uprave i direktori Andrija Banović i Ante Budalić. Banovići su široj javnosti poznati kao bivši vlasnici optičkog lanca Anda - lidera u toj djelatnosti na hrvatskom tržištu, a Budalići su aktivni u nekretninskom sektoru, odnosno u iznajmljivanju i upravljanju nekretninama.

FOTO Građani pohrlili u NAMA-u, velike gužve zbog rasprodaje
Zagreb: NAMA još 4 dana s vama
1/9

Iako novi vlasnici još nisu predstavili svoje planove, nagađa se da bi, nakon isteka obveznog dvogodišnjeg razdoblja zadržavanja postojećeg stanja, u prostor Ilice mogli dovesti velike brendove poput Zare, s kojom Budalići već imaju iskustva u nekadašnjoj robnoj kući Maja u Splitu. S druge strane, pak, u kuloarima se spominje i moguća kasnija prenamjena robne kuće u svojevrsni boutique-hotel, iako u eventualnoj prenamjeni te zgrade postoje značajna ograničenja.

Riječ je o jednoj od najreprezentativnijih zagrebačkih nekretnina s kraja 19. stoljeća, nekadašnjoj robnoj kući "Kastner i Öhler". Inicijativom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture prije nekoliko godina upisana je u Registar kulturnih dobara te je propisana njezina preventivna zaštita kao pojedinačnog kulturnog dobra na, kako se navodi, rok od četiri godine. Pritom se zaključuje i kako preventivna zaštita propisuje očuvanje izvornih obilježja građevine, uličnih pročelja, gabarita, katnosti i sačuvanih dijelova interijera, ali i trgovačku namjenu.

Ključne riječi
Trgovački sud nama Izbor šesti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!